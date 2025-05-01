



Трамп зробив заяви щодо шляхів врегулювання війни між Україною та Росіє - 05.05.2025 11:38

Президент США Дональд Трамп зробив низку гучних заяв щодо можливих шляхів врегулювання війни між Україною та Росією. За його словами, останніми днями він разом зі своєю командою провів продуктивні обговорення, присвячені поточній міжнародній ситуації.

На питання про те, чи планує він найближчим часом зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним, Трамп відповів, що такої зустрічі поки не розглядає. Водночас, він зазначив, що дискусії на тему російсько-українського конфлікту вже ведуться, хоча подробиць він не розкрив.

Під час інтерв'ю телеканалу NBC News Трамп висловив обережний оптимізм щодо майбутньої мирної угоди між двома країнами. Він підкреслив, що США зараз явно симпатизують одній зі сторін конфлікту, але не уточнив, про яку саме йдеться.

— «Я думаю, ми ближчі до однієї сторони, ніж до іншої, але не хочу забігати вперед. Подивимося, як усе розвиватиметься», — сказав Трамп, залишивши можливість для дипломатичного маневру.

В інших своїх виступах Трамп також торкнувся теми санкцій. Він повідомив, що розгляне можливість підтримати законопроект сенатора Ліндсі Грема, який передбачає посилення санкційного тиску на Росію, якщо у Кремлі не виявлять готовність до переговорів і не зроблять конкретних кроків назустріч світу.

Він також заявив, що цілі Росії в цьому конфлікті масштабніші, ніж здається на перший погляд. На думку Трампа, Москва прагне контролювати всю територію України, а не лише окуповані регіони.

— «Росія не задовольниться тією частиною, яку вона зараз утримує. Їм потрібна вся Україна. Якби я не втрутився, вони зараз боролися б за всю країну. Тільки моя політика їх стримала», — заявив Трамп, натякаючи на свій вплив у період перебування на посаді президента.

Ці висловлювання колишнього американського лідера знову викликають активні обговорення в експертних та політичних колах. Чи стане він посередником у майбутніх переговорах чи займе жорсткішу позицію — покаже час. У будь-якому випадку, Трамп дає зрозуміти: його інтерес до конфлікту не слабшає, і він, як і раніше, бачить себе фігурою, здатною вплинути на перебіг подій.

Адрій Коваль, оглядач https://bukovina.biz.ua/

Всі новини