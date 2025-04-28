



В Германии Борис Писториус сохранит свой пост министра обороны - 28.04.2025 10:32

В Германии формируется новое правительство и уже подтверждено, что Борис Писториус сохранит свой пост министра обороны. Это решение приняла Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), согласовавшая состав своих кандидатур на ключевые министерские посты в новом кабинете министров. Для самой партии это сигнал стабильности в период, когда вопросы безопасности и обороноспособности приобретают решающее значение в европейском контексте.

Почему именно Писториус?

Борис Писториус занимает должность министра обороны с января 2023 г. и за это время зарекомендовал себя как решительный, прагматический и эффективный руководитель. Его действия направлены на модернизацию Бундесвера, адаптацию вооруженных сил к новым вызовам и усиление оборонного сотрудничества в рамках НАТО.

Сохранение Писториуса в должности также означает продолжение активной военной поддержки Украины, в частности, в части поставок техники, боеприпасов и обучения украинских военных. В Германии он считается одним из самых популярных министров, и его присутствие в новом составе правительства положительно воспринимается как среди военных, так и среди союзников ФРГ.

Новые лица в правительстве Германии

Вместе с Писториусом СДПГ получила еще шесть министерских портфелей, равняясь по количеству министерств по ХДС. Лидер СДПГ Ларс Клингбайль станет вицеканцлером и возглавит Министерство финансов - чрезвычайно важный пост, особенно на фоне экономических вызовов.

Среди других назначений:

Штефани Хубиг, бывший судья, возглавит Министерство юстиции.

Бербель Бас, экспредседатель Бундестага, станет министром труда и социальных вопросов.

Карстен Шнайдер, бывший уполномоченный по восточным землям, будет руководить Министерством охраны окружающей среды.

Верена Хуберц, заместитель главы парламентской фракции, получит портфель министра строительства.

Реем Алабали-Радован, депутат бундестага, будет отвечать за экономическое развитие.

Элизабет Кайзер станет государственным министерством по миграции, беженцев и интеграции.

Натали Павлик занимает должность уполномоченной по вопросам новых федеральных земель (восточной Германии).

Эти назначения формируют баланс опыта, экспертности и регионального представительства, а также демонстрируют стремление СДПГ к инклюзивности и социальному прогрессу.

Чего ждать дальше?

Формирование нового правительства Германии является не только внутриполитическим событием, но и важным сигналом всей Европы. В центре внимания – безопасность, энергетическая стабильность, поддержка Украины, миграционная политика и климатические инициативы. Именно поэтому сохранение ключевых фигур, таких как Борис Писториус, - это стратегическое решение, которое должно обеспечить непрерывность в критических направлениях.

В Германии идет широкая общественная дискуссия по реформированию вооруженных сил, увеличению оборонного бюджета и роли страны в европейской системе коллективной безопасности. Писториус уже не раз заявлял о необходимости сделать Бундесвер боеспособным и готовым к конфликтам новой эпохи. Его видение совпадает с ожиданиями НАТО и партнеров в ЕС, что лишь усиливает его легитимность как министра.

Вывод:

Новое правительство Германии – это попытка найти баланс между реформами, стабильностью и эффективностью. Борис Писториус, оставаясь министром обороны, олицетворяет продолжение политики силы, поддержки союзников и внутреннего преобразования армии. Ожидается, что в ближайшие месяцы покажут, насколько слажен новый кабинет сможет отвечать на многочисленные вызовы современного мира.

Анна Горбань, Платиновая Буковина

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