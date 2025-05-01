



Пророчества святого Малахии и Папы Франциска - 04.05.2025 18:14

Вопрос: что за пророчества про Папу Франциска?

Ответ: есть рукопись - ророчество святого Малахии и страх конца света

Среди множества древних пророчеств, дошедших до наших дней, особое место занимает рукопись святого Малахии - ирландского архиепископа XII века, которому приписывают предсказание всех будущих Пап Римских. Эта таинственная хроника содержит список из 112 латинских девизов, каждый из которых якобы соответствует одному понтифику. И, если верить интерпретациям, нынешний Папа Франциск - последний в этом списке.

По мнению многих исследователей, именно с окончанием понтификата Франциска исполнится последнее пророчество: "Во время крайнего гонения Святой Римской Церкви будет править Петр Римлянин, который будет пасти овец среди множества бедствий; после чего город на семи холмах будет разрушен, и Страшный Судья будет судить народ. Конец". Эта запись, завершившая древний список, не содержит больше ни одного имени. Именно она породила слухи о том, что после Франциска настанет апокалипсис.

Кто такой святой Малахия?

Святой Малахия (Малахиас О’Морган) жил в Ирландии в XII веке и был архиепископом Армы. Он прославился не только как духовный наставник и реформатор, но и как прорицатель. Согласно легенде, во время паломничества в Рим он получил откровение, в котором увидел образы всех будущих Пап Римских, начиная с Целестина II (1130-е годы) и заканчивая "Петром Римлянином" - последним понтификом перед концом света.

Рукопись с пророчествами была обнаружена только в 1590 году - спустя более четырёх столетий после смерти Малахии. Несмотря на это, она быстро обрела популярность среди католиков и мистиков. До сих пор идут споры о подлинности предсказаний: одни считают их подделкой XVI века, другие - божественным пророчеством.

Почему именно Папа Франциск?

Папа Франциск стал 266-м понтификом в истории Католической Церкви и - согласно списку Малахии - 112-м в пророческом перечне. Его девиз в рукописи - Petrus Romanus ("Петр Римлянин"), что символично перекликается с началом и концом папской традиции, ведь первым понтификом также считается апостол Пётр.

Однако Франциск, в миру Хорхе Марио Бергольо, вовсе не носит имя Пётр и не имеет явных связей с Римом по происхождению (он родом из Аргентины). Тем не менее сторонники пророчества трактуют "Петра Римлянина" не как буквальное имя, а как образ символа: пастыря, при котором наступит тяжелое время для человечества.

Что говорит пророчество о конце?

Фраза "город на семи холмах будет разрушен" однозначно указывает на Рим, традиционно ассоциирующийся с семью холмами. А "Страшный Судья будет судить народ" - недвусмысленная отсылка к Апокалипсису, описанному в Библии. Таким образом, после Франциска, по пророчеству, не будет новых Пап, а мир вступит в последнюю фазу своего существования.

Некоторые современные апокалиптические теории указывают на 2027 год как на возможную дату исполнения пророчества. Этому способствует геополитическая нестабильность, климатические кризисы, войны, а также возрастающий интерес к духовным поискам и мистике. Существует даже мнение, что именно к этому году произойдут "великие перемены" в религиозном и общественном устройстве мира.

Скепсис и вера: стоит ли бояться?

Католическая Церковь официально не признаёт пророчество Малахии как достоверное. Более того, его подлинность регулярно подвергается сомнению историками и теологами. Они указывают, что предсказания до XVI века были написаны с высокой точностью, а после 1590 года стали расплывчатыми, что может свидетельствовать о фальсификации.

Тем не менее, интерес к пророчеству не угасает. Люди всегда искали знаки конца света, и список Малахии лишь подпитывает древние страхи человечества о собственной конечности. Папа Франциск сам не раз говорил о важности духовного единства и призывал не бояться будущего, а жить с верой и надеждой.

Заключення

Будет ли Папа Франциск последним - покажет только время. Пророчества, даже самые древние, редко сбываются буквально. Однако их сила - в символизме. Возможно, конец эпохи не означает конец мира, а лишь перехід до нової реальності.

Поки що світ триває, і поки є віра - є і надія.

Анна Горбань, Платиновая Буковина

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