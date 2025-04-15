



Землетрус в Турції сьогодні: руйнування та наслідки. - 23.04.2025 14:17

Сильне землетрус на заході Туреччини: руйнування, паніка та перші наслідки

23 квітня 2025 року на західній частині Туреччини стався потужний землетрус магнітудою 6,2, який уже називають одним із найвідчутніших у регіоні за останні роки. За даними Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру (EMSC), підземні поштовхи було зафіксовано близько 10:45 за місцевим часом.

Епіцентр землетрусу знаходився всього за 39 кілометрів від курортного району Бююкчекмедже і за 26 кілометрів на південь від прибережного міста Сіліврі, що зробило сейсмічну подію особливо небезпечною для густонаселених районів та туристичної інфраструктури. Глибина вогнища становила лише 6 кілометрів, що посилило силу поштовхів на поверхні.

Паніка у Стамбулі та найближчих районах

Сильні вібрації відчувалися в мегаполісі Стамбулі - одному з найбільших міст Туреччини, де мешкає понад 15 мільйонів людей. Мешканці в паніці залишали будинки, масово збиралися на вулицях та площах. Соціальні мережі і месенджери наповнилися відео з камер спостереження, на яких зафіксовані коливання люстр, стіни, що гойдаються, і люди, що вибігають з будинків.

Очевидці повідомляють про короткочасні відключення електроенергії в деяких районах Стамбула, а також про збої в мобільному зв'язку та інтернеті. В аеропорту імені Ататюрка тимчасово припинено рейси - як запобіжний засіб для перевірки злітно-посадкових смуг та інфраструктури терміналів.

Первинні руйнування та екстрені служби

На момент підготовки матеріалу відомо про значні руйнування в населених пунктах, розташованих ближче до епіцентру. У ряді сіл та містечок пошкоджено житлові будинки, звалилися дахи, розбито вікна, пошкоджено дорожню мережу. У деяких районах зафіксовано зсуви, спричинені підземними поштовхами.

Міністерство внутрішніх справ Туреччини повідомило початок масштабної рятувальної операції. До регіону направлені бригади AFAD (Управління з надзвичайних ситуацій та лих), жандармерія, карети швидкої допомоги та пожежні розрахунки. Також задіяні гелікоптери для аеророзвідки та доставки обладнання у важкодоступні райони.

Поки що офіційних даних про загиблих і постраждалих немає, проте місцева влада попереджає, що ситуація може змінитися в міру надходження інформації з віддалених населених пунктів.

Населення просять зберігати спокій

Уряд Туреччини закликав громадян зберігати спокій та дотримуватися інструкцій служб цивільної оборони. Людям рекомендовано триматися подалі від пошкоджених будівель, не користуватися ліфтами, тримати при собі документи та запас води. У деяких районах встановлені тимчасові наметові табори для тих, чиї будинки постраждали або стали небезпечними для проживання.

Також фахівці попереджають про можливість повторних поштовхів – афтершоків – протягом найближчої доби. Це стандартне явище після такого потужного землетрусу, і люди повинні бути готові до нових підземних коливань.

Історичний контекст та вразливість регіону

Західна Туреччина знаходиться у зоні підвищеної сейсмічної активності. Регіон розташований поблизу Північно-Анатолійського розлому - однієї з найбільших геологічних структур, яка в минулому вже викликала руйнівні землетруси.

Найтрагічнішим у новітній історії став землетрус 1999 року в Ізміті, коли загинули понад 17 тисяч людей. А в лютому 2023 року південь Туреччини та північ Сирії постраждали від серії катастрофічних землетрусів, які забрали життя близько 50 тисяч людей.

Сейсмологи неодноразово попереджали, що Стамбул перебуває під загрозою великого землетрусу і закликали до масштабної модернізації будівель та інфраструктури. Однак, незважаючи на численні ініціативи, вразливість залишається високою - особливо у старих районах міста та поблизу узбережжя.

Що далі?

На даний момент влада Туреччини продовжує оцінювати збитки і координує дії рятувальників. Вже створено штаби оперативного реагування, відкрито гарячі лінії для постраждалих, організовано збір гуманітарної допомоги.

Місцеві та міжнародні організації пропонують підтримку як технічну, так і фінансову. Очікується, що найближчим часом буде опубліковано офіційні дані про руйнування, кількість поранених та необхідну допомогу.

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