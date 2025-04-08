



США пропонують Україні визнати Крим російським і відмовитись від НАТО: що передбачає "мирний план" Трампа - 21.04.2025 13:30

США пропонують Україні визнати Крим російським і відмовитись від НАТО: що передбачає "мирний план" Трампа

Нещодавно оприлюднена інформація щодо неофіційного «мирного плану» Дональда Трампа, ймовірного кандидата у президенти США від Республіканської партії, спричинила серйозний резонанс як у міжнародних політичних колах, так і всередині України. За даними інсайдерів із Вашингтону, нова пропозиція передбачає кілька ключових умов, які Україна має виконати в обмін на припинення активних бойових дій та початок так званого «врегулювання» конфлікту.

Серед головних вимог — визнання Криму російською територією, офіційна відмова України від планів вступу до НАТО, а також перетворення району Запорізької атомної електростанції на нейтральну зону під контролем США. Окрім того, план пропонує фактичну заморозку лінії фронту, що означає закріплення нинішнього статусу окупованих територій за Росією.

Що пропонує план

Згідно з джерелами, близькими до республіканського штабу Трампа, план базується на ідеї «швидкого миру» без подальшого військового загострення. Основні положення включають:

Визнання Криму частиною Російської Федерації — це, на думку Трампа, "необхідна поступка", адже «де-факто півострів і так перебуває під контролем Москви».

Відмова від вступу до НАТО — на думку республіканців, подальше просування Альянсу на схід лише «провокує Росію».

Нейтралітет навколо ЗАЕС — США пропонують взяти на себе контроль за зоною навколо стратегічного об’єкта для запобігання катастрофі.

Замороження конфлікту — фактичне припинення вогню з подальшими перемовинами щодо статусу окупованих територій. При цьому, контроль над значною частиною Донбасу та півдня України лишається за РФ.

Швидка відповідь від Києва — команда Трампа очікує реакції України в найкоротші терміни, ще до початку активної фази президентських перегонів у США.

Реакція України

Офіційний Київ наразі утримується від жорстких публічних заяв, однак кілька представників влади вже дали зрозуміти: визнання Криму російським і відмова від НАТО — це неприйнятні умови. Україна наполягає на повному відновленні територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів 1991 року та на продовженні курсу на євроатлантичну інтеграцію.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що «жодна мирна ініціатива, яка базується на капітуляції чи поступках агресору, не буде підтримана українським народом». Подібну позицію висловили і у Міністерстві закордонних справ.

Контекст та політична мотивація

Пропозиція «швидкого миру» — частина передвиборчої кампанії Дональда Трампа, який уже неодноразово виступав із критикою військової допомоги Україні. Він наголошував, що «війна триває надто довго» і що «США не мають витрачати мільярди доларів на конфлікт, який можна зупинити за один день». Його позиція — це спроба мобілізувати електорат, втомлений від зовнішньополітичних зобов’язань Америки.

Проте міжнародні експерти застерігають: реалізація цього плану означатиме не мир, а легітимізацію агресії та заохочення подальших військових авантюр з боку Росії. Заморожування конфлікту — перевірена тактика Кремля, яку Росія вже застосовувала у Придністров’ї, Абхазії та Південній Осетії.

Що далі?

На тлі загострення безпекової ситуації на фронті та затягування постачання західної зброї, Україна опинилась у складному становищі. Проте офіційна позиція влади залишається твердою — жодних компромісів із суверенітетом.

Реакція західних союзників наразі стримана. Офіційний Білий дім поки що не підтверджує наявність такого плану, але його існування вже обговорюється в політичних і дипломатичних колах. Очевидно, що у разі перемоги Трампа на виборах 2024 року, зовнішня політика США щодо України може суттєво змінитися.

Для України цей момент — критичний. Країна стоїть перед вибором: або продовжити боротьбу за повну деокупацію, спираючись на міжнародну підтримку, або зіткнутись із новою реальністю, де союзники починають шукати «швидких» рішень за рахунок українських інтересів.

Адрій Коваль, оглядач https://bukovina.biz.ua/

Всі новини