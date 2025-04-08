«Армія відновлення»: понад 45 тисяч українців долучились до суспільно корисних робіт у 2024 році- 18.04.2025 19:47
Із початку року в межах ініціативи «Армія відновлення» вже видано понад 45 тисяч направлень для тимчасово безробітних громадян і внутрішньо переміщених осіб. На оплату праці учасників державою спрямовано 423 мільйони гривень.
Програма охоплює широкий спектр завдань: від допомоги постраждалим до відновлення інфраструктури та будівництва оборонних об’єктів на підтримку ЗСУ. Кожна область реалізує свої проєкти відповідно до потреб, узгоджених із військовими адміністраціями.
Ця ініціатива — не лише про роботу. Це можливість здобути нові навички, адаптуватися до змін і отримати практичний досвід, який може стати трампліном до подальшого професійного розвитку. Учасники отримують оплату до 1,5 мінімальних зарплат, що нині становить близько 12 000 грн на місяць.
Найпоширеніші види робіт:
підтримка ВПО та маломобільних людей;
логістика та доставка гуманітарної допомоги;
соціальні послуги в місцях масового розміщення ВПО;
допоміжні завдання для військових;
розчищення завалів, ремонт доріг і залізниць;
зміцнення блокпостів та фортифікацій;
будівництво захисних об’єктів і зміцнення дамб.
На сьогодні програма активно діє в 19 регіонах України.
Лідери за кількістю направлень:
Харківська область — 38 000
Донецька область — 30 000
Київська область — 28 000
Попри складну ситуацію в країні, триває активна відбудова зруйнованих міст, відновлення соціальної та житлової інфраструктури. Місцеві мешканці беруть безпосередню участь у процесах відновлення.
Програма «Армія відновлення» — це приклад того, як можна поєднати підтримку економіки, допомогу громадам і стимул для особистого розвитку в умовах війни.
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