



«Армія відновлення»: понад 45 тисяч українців долучились до суспільно корисних робіт у 2024 році - 18.04.2025 19:47

Із початку року в межах ініціативи «Армія відновлення» вже видано понад 45 тисяч направлень для тимчасово безробітних громадян і внутрішньо переміщених осіб. На оплату праці учасників державою спрямовано 423 мільйони гривень.

Програма охоплює широкий спектр завдань: від допомоги постраждалим до відновлення інфраструктури та будівництва оборонних об’єктів на підтримку ЗСУ. Кожна область реалізує свої проєкти відповідно до потреб, узгоджених із військовими адміністраціями.

Ця ініціатива — не лише про роботу. Це можливість здобути нові навички, адаптуватися до змін і отримати практичний досвід, який може стати трампліном до подальшого професійного розвитку. Учасники отримують оплату до 1,5 мінімальних зарплат, що нині становить близько 12 000 грн на місяць.

Найпоширеніші види робіт:

підтримка ВПО та маломобільних людей;

логістика та доставка гуманітарної допомоги;

соціальні послуги в місцях масового розміщення ВПО;

допоміжні завдання для військових;

розчищення завалів, ремонт доріг і залізниць;

зміцнення блокпостів та фортифікацій;

будівництво захисних об’єктів і зміцнення дамб.

На сьогодні програма активно діє в 19 регіонах України.

Лідери за кількістю направлень:

Харківська область — 38 000

Донецька область — 30 000

Київська область — 28 000

Попри складну ситуацію в країні, триває активна відбудова зруйнованих міст, відновлення соціальної та житлової інфраструктури. Місцеві мешканці беруть безпосередню участь у процесах відновлення.

Програма «Армія відновлення» — це приклад того, як можна поєднати підтримку економіки, допомогу громадам і стимул для особистого розвитку в умовах війни.

Платинова Буковина Чернівці

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