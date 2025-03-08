



Как военным в Украине оформить завещание или доверенность без нотариуса - 17.03.2025 16:07

Как военному в Украине оформить завещание или доверенность без нотариуса

В условиях военного положения военнослужащие часто оказываются в ситуациях, когда им нужно передать определенные возможности либо заблаговременно позаботиться о наследовании собственного имущества. Однако из-за сложных условий службы и частой невозможности обратиться к нотариусу законодательство предусмотрело альтернативный механизм оформления завещаний и доверенностей.





Эта упрощенная процедура позволяет военнослужащим и другим лицам, вовлеченным в оборонные меры, получить необходимые документы без участия нотариуса, что значительно упрощает процесс в военное время.





Кто имеет право удостоверять завещания и доверенности

Законодательство предусматривает, что в случае отсутствия доступа к нотариальным услугам, удостоверять следующие документы могут:





командиры воинских частей;

руководители других военных формирований и правоохранительных органов;

уполномоченные лица, назначенные соответствующими командирами или руководителями.

Однако есть определенные ограничения полномочий этих должностных лиц. Они не могут свидетельствовать о доверенности на распоряжение недвижимостью, ценными бумагами или корпоративными правами.





Кто может воспользоваться этой возможностью

Воспользоваться правом на оформление завещания или доверенности без нотариуса могут:





военнослужащие Вооруженных сил Украины;

лица, входящие в состав других военных формирований, участвующих в обороне государства;

сотрудники правоохранительных органов, вовлеченные в меры по обеспечению безопасности и правопорядку;

представители органов гражданской защиты, выполняющих задачи в зоне боевых действий.

Какие документы необходимы

Процедура удостоверения завещания или доверенности предусматривает представление документа, удостоверяющего личность (паспорт гражданина Украины, загранпаспорт или военный билет).





Также лицо должно четко указать свои волеизъявления – что именно он передает по наследству или какие полномочия делегирует другому человеку. Документ должен быть подписан в присутствии уполномоченного должностного лица.





Основные правила оформления завещания венным:

Завещание – это документ, в котором лицо определяет будущих наследников своего имущества. Если военнослужащий хочет зафиксировать свою свободу в юридическом документе, он может сделать это без нотариуса, обратившись к командиру своей части.





Важно, чтобы завещание содержало:





полные данные завещателя; перечень имущества, которое передается по наследству; имена и данные наследников; личная подпись завещателя.

Документ вступает в силу после смерти завещателя, а его содержание может быть изменено или упразднено в любой момент при жизни.





Как оформить доверенность

Доверенность – это документ, позволяющий передать другому лицу право представлять интересы военнослужащего по определенным вопросам.





При оформлении доверенности необходимо указать:





полные данные доверителя и доверенного лица;

конкретный перечень передаваемых полномочий;

срок деяния документа;

подпись доверителя.

Военные доверенности могут быть краткосрочными или долгосрочными в зависимости от необходимости. Однако важно учитывать, что командиры не могут удостоверять документы, касающиеся недвижимости или корпоративных прав.





Нужно ли регистрировать документы

Завещания и доверенности, удостоверенные командирами воинских частей, не требуют обязательной регистрации в нотариальных реестрах. Однако после завершения службы или возвращения к гражданской жизни военнослужащий может обратиться к нотариусу для дополнительного удостоверения документов.





Можно ли отменить завещание или доверенность

Да, завещатель или доверитель могут в любой момент отменить или изменить документ. Для этого необходимо обратиться к тому же должностному лицу, которое удостоверяло его, или к нотариусу, если такая возможность появится.





Почему это важно

Завещание и доверенность – важные юридические документы, позволяющие военнослужащим позаботиться о своей собственности и семье, даже в сложных условиях. Оформление этих документов помогает избежать правовых проблем в будущем и гарантирует, что решения военного будут исполнены должным образом.





Благодаря упрощенной процедуре военнослужащие могут оформить важные юридические документы даже в зоне боевых действий. Это значительно упрощает процесс управления имуществом и наследственными правами без необходимости обращаться к нотариусам. Однако во избежание возможных юридических рисков важно правильно оформлять такие документы и, по возможности, получать консультацию специалистов.

Платиновая Буковина, Черновцы

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