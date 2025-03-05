



Американські чиновники таємно зустрілися із Зеленським після конфлікту у Білому домі: що обговорювали? - 06.03.2025 09:00

Американські чиновники таємно зустрілися із Зеленським після конфлікту у Білому домі: що обговорювали?

Представники адміністрації США провели закриті переговори з президентом України Володимиром Зеленським невдовзі після гучного скандалу у Білому домі. Про це повідомляє CNN, посилаючись на обізнані джерела.

Серед учасників зустрічі був Кіт Келлог, який є спеціальним представником Дональда Трампа з питань України та Росії. Основною темою обговорення стало врегулювання дипломатичних розбіжностей, що виникли після суперечки між лідерами двох країн.

Що спричинило конфлікт?

28 лютого відбулися переговори між президентами США та України, які несподівано переросли до емоційної суперечки. В результаті дискусія завершилася достроково, а спільну прес-конференцію було скасовано. Більше того, підписання ключової угоди про корисні копалини, вкрай важливої ​​для Вашингтона, так і не відбулося.

Інцидент викликав широкий резонанс як у політичних колах, так і у ЗМІ. Білий дім утримався від офіційних коментарів, проте джерела, близькі до переговорів, стверджують, що головною причиною розбіжностей стали вимоги Трампа щодо збільшення прозорості у розподілі фінансової допомоги Україні.

Таємні переговори із Зеленським

За кілька днів після конфлікту американські дипломати вирішили налагодити контакт з українським лідером. Зустріч відбулася у закритому форматі, і її деталі не розкриваються. Проте джерела повідомляють, що ключовим завданням США було відновлення діалогу між країнами та повернення до обговорення стратегічних питань, у тому числі щодо військової та економічної підтримки України.

За словами американських офіційних осіб, Вашингтон прагне уникнути подальшого погіршення відносин і має намір працювати над вирішенням спірних моментів, що спричинили напруженість.

Зміна риторики Трампа

За кілька днів після конфлікту Дональд Трамп несподівано пом'якшив свою позицію щодо України. Під час виступу в Конгресі він заявив про намір продовжувати взаємодію із Зеленським та натякнув на можливе зближення позицій.

Одним із чинників, що вплинули на зміну риторики, могло стати навернення самого Зеленського. 4 березня український президент опублікував пост у соціальній мережі X, в якому висловив жаль про інцидент і підкреслив свою готовність до подальшої співпраці зі США.

«Зустріч пройшла не так, як планувалося, але я впевнений, що ми ще маємо можливість налагодити стосунки», — написав Зеленський.

Також він висловив готовність до нових переговорів, наголосивши, що Україна цінує підтримку Вашингтона.

Перспективи подальшої співпраці

Незважаючи на інцидент у Білому домі, обидві сторони продовжують шукати шляхи для зміцнення партнерства. За інформацією джерел, Київ уже висловив готовність повернутися до обговорення угоди щодо рідкісноземельних металів, що є одним із пріоритетів для США.

Політичні аналітики вважають, що ці кроки можуть стати початком нового етапу у відносинах двох країн. Однак багато залежатиме від того, чи вдасться Вашингтону та Києву знайти компроміс із ключових питань, включаючи військову та економічну підтримку України.

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