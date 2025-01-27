Правоохоронень переправляв військовозобов’язаних через кордон- 03.02.2025 11:19
Судитимуть правоохоронця, який допомагав переправляти військовозобов’язаних через кордон
Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо правоохоронця з Києва, який допомагав переправляти чоловіків до ЄС. Правопорушника затримали «на гарячому» за 3 км від кордону.
Обвинувальний акт направлено до суду.
У жовтні 2024 року із правоохоронцем через один із месенджерів зв’язалися люди, які організовували нелегальне переправлення чоловіків та запропонували йому заробіток. За 4 тис. доларів США він мав на власному авто привезти трьох чоловіків до кордону у Чернівецькій області, оминаючи блокпости.
1 листопада 2024 року правоохоронця та трьох чоловіків призовного віку зупинили працівники прикордонної служби поблизу села Турятка Чернівецького району.
Виявилося, що двоє з них були цивільними, а третій – солдатом, який кілька днів до цього самовільно залишив місце служби. Він вже повернувся до своєї військової частини.
Наразі правоохоронець знаходиться під арештом. Щодо організаторів схеми ведеться окреме досудове розслідування.
Правоохоронець обвинувачується у незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.
Процесуальне керівництво здійснює Чернівецька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.
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