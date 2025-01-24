



Онлайн-медиа в Украине обяжут удалять негативные комментарии о власти - 27.01.2025 12:51

В Украине был принят законопроект, предусматривающий новые требования к онлайн-медиа. Верховная Рада 14 января поддержала инициативу председателя Комитета по свободе слова Ярослава Юрчишина. Документ направлен на регулирование ответственности за публикацию комментариев, содержащих недостоверную или запрещенную информацию, в том числе негативного характера власти.

Согласно изменениям в статью 117 Закона «О медиа», онлайн-ресурсы освобождаются от ответственности за подобные комментарии при условии, что они удаляют их в течение трех рабочих дней после получения соответствующей жалобы, предписания Национального совета или судебного решения об открытии производства. Эта норма распространяется на разделы по комментированию или публикации материалов пользователями.

Обновление в части 4 статьи 117 обязывает СМИ оперативно реагировать на претензии, связанные с распространением недостоверной или запрещенной информации. В судебных решениях часто отмечается, что публикация негативной информации о публичных лицах без доказательств может считаться нарушением. Большая Палата Верховного Суда, рассматривая дело №905/902/20, подтвердила, что отрицательная информация считается недостоверной, если ее автор не предоставит достаточных доказательств правдивости.

Как отмечено в решении, информация о нарушении законодательства, моральных норм или неэтичном поведении, затрагивающем честь, достоинство или репутацию истца, может стать предметом судебных исков. Соответственно, медиа должны удалять комментарии, где есть обвинения в коррупции или других негативных характеристиках публичных лиц, если получено предписание или жалобу.

Законопроект также предусматривает, что медиа не будут нести ответственность за воспроизведение заявлений чиновников в формате перевода, при отсутствии искажения сущности. Ранее журналисты не могли избежать ответственности, если материал не был представлен дословно.

Еще одним важным изменением является расширение требований к журналистам, которые сотрудничают с медиа по гражданско-правовым договорам. Теперь такие специалисты несут ответственность за распространение недостоверной информации на тех же условиях, что и работники медиа.

Журналисты и субъекты в сфере медиа несут ответственность за информацию, если она:

не является дословным или без искажения сущности переводом материалов, опубликованных другими медиа, включая иностранные, со ссылкой на источник;

не получена в ответ на запросы в государственные органы или из официальных уведомлений;

не является переводом публичных выступлений или заявлений государственных служащих, депутатов, кандидатов на выборные должности;

распространялась без предварительной записи, но медиа не приняла меры для прекращения нарушения.

Новые правила вызвали обсуждение среди медиасообщества, поскольку теперь ответственность за контент, созданный пользователями, значительно усиливается. Принятие этого закона может стать очередным вызовом для свободы слова в Украине, особенно в случаях, когда критика власти представляется недостоверной информацией.

Платиновая Буковина, Черновцы

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