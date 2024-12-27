



Зимова єПідтримка через Укрпошту: хто може подати заявку на допомогу до кінця лютого 2025 року - 23.01.2025 17:14

Уряд вніс зміни до Постанови Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2024 р. № 952, розширивши список категорій громадян, які можуть отримати допомогу від держави в межах програми “Зимова єПідтримка” через Укрпошту. Зміни спрямовані на те, щоб ще більше українців могли скористатися державною підтримкою. Тепер подати заявку на отримання “Зимової єПідтримки” через Укрпошту можуть люди старше 60 років, які не мають застосунку Дія і не отримують пенсії чи соцвиплати через Укрпошту, недієздатні повнолітні люди (заявку подає опікун), люди з інвалідністю I та II груп, а також особи, які отримують надбавку на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А, що отримують пенсію по інвалідності або соціальну допомогу через банки.

Тобто за новими правилами, отримати державну допомогу у відділеннях Укрпошти можуть й ті громадяни, які раніше не отримували через компанію пенсії чи соціальні виплати.



Щоб скористатися допомогою від держави, необхідно зробити кілька простих кроків:



Прийти у відділення Укрпошти, звернутися до оператора та заповнити бланк заяви на отримання виплати “Зимової єПідтримки” через Укрпошту.

Після отримання СМС від компанії про нарахування виплати, прийти у відділення й отримати послуги або товари в межах нарахованої суми.

Маломобільні отримувачі можуть звернутися до Контакт-центру компанії, а згодом оформити заявку й отримати допомогу за допомогою листоноші.

У разі, якщо отримувачем є недієздатна особа, звернутися за “Зимовою єПідтримкою” має право опікун на підставі документа, що посвідчує особу опікуна, та документа, який підтверджує призначення опікуна одержувачу допомоги.



Документи, які треба надати у відділенні для оформлення заявки:



документ, що посвідчує особу отримувача допомоги (зокрема паспорт громадянина України);

документ, що підтверджує статус отримувача пенсії по інвалідності або соціальної допомоги;

для опікунів — документ, який посвідчує особу опікуна, та документ, що підтверджує призначення опікуна одержувачу допомоги, при цьому виготовлення копій зазначених документів не вимагається.

Також у заявці необхідно вказувати реєстраційний номер облікової картки платника податків отримувача допомоги.



Заявки на отримання допомоги для вищезазначених категорій громадян через Укрпошту можуть бути подані до кінця лютого 2025 року. А отримати її можна буде до кінця квітня 2025 року.



Важливо! Всі громадяни, які отримують пенсії, субсидії або інші соціальні виплати через Укрпошту, мають можливість скористатися “Зимовою єПідтримкою” за спрощеною процедурою: не потрібно писати заяву, достатньо просто прийти у відділення в день отримання своєї планової виплати згідно звичного графіку або за допомогою листоноші.



"Завдяки новим змінам у нормативних актах, ще більше українців зможуть отримати державну допомогу через Укрпошту. Ми працюємо там, де інші не надають послуги — у віддалених районах, селах, на лінії фронту, і забезпечуємо доступність та інклюзивність для всіх наших громадян. Укрпошта — це не просто поштові послуги, а підтримка для тих, хто цього найбільше потребує. Завітайте до відділення, заповніть заявку, і вже за кілька тижнів отримайте допомогу від держави, де б ви не знаходилися", — підкреслив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.



Нагадаємо, що державну допомогу не можна отримати готівкою. Кошти можна використати на оплату комунальних послуг, придбання товарів українського виробництва (продукти, ліки, побутова хімія тощо), поповнення мобільного рахунку, донати на підтримку ЗСУ, передплату улюблених видань та інші товари та послуги, затверджені Урядом.

Асортимент товарів у відділеннях Укрпошти – широкий, а якщо чогось не вистачить, клієнти можуть зробити замовлення і отримати необхідне трохи пізніше.



Також Укрпошта інформує, що у зв'язку з переміщенням людей з прифронтових територій Урядом запроваджено механізм термінових виплат пенсій та грошової допомоги, які фінансуються Пенсійним фондом України. Цей механізм діє для низки населених пунктів Донецької області. Люди, які отримували пенсії в цих населених пунктах, можуть отримати виплати у стаціонарних відділеннях Укрпошти по всій Україні, крім тимчасово окупованих територій.



Довідково:

Список населених пунктів, евакуйовані мешканці яких можуть отримати свої пенсії та соціальні виплати в будь-якому стаціонарному відділенні Укрпошти:

Андріївка

Бабах-Тарама

Бахчовик

Бердянське

Благовещенка

Благодатне

Ближнє

Бойове

Бугас

Веселе

Волноваха

Виноградне

Володимирівка

Голубицьке

Гранітне

Дмитрівка

Донське

Діанівка

Дем’янівка

Зачатівка

Захарівка

Зел. Яр

Златоустівка

Знаменівка

Зоря

Іванівка

Кирилівка

Кальчик

Кам’янка

Катеринівка

Келерівка

Керменчик

Ключове

Кропивницьке

Кременівка

Ксенівка

Лазарівка

Лісне

Малоянісоль

Мангуш

Миколаївка

Микільське

Мелекине

Маріуполь

Мирне

Малоянісоль

Новогригорівка

Новоселівка

Новоселівка Друга

Новотроїцьке

Новокраснівка

Новоапостолівка

Нікольське

Ольгинка

Обільне

Павлівка

Петрівське

Пільне

Покровське

Приазовське

Прохорівка

Привільне

Рибинське

Рівнопіль

Республика

Сартана

Суженка

Сонячне

Старогнатівка

Старий Крим

Степне

Стрітенка

Талаківка

Темрюк

Тополине

Трудівське

Узбецький

Урзуф

Федорівка

Хлібодарівка

Шевченко

Широка Балка

Ялта

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