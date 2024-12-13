



Двоє прикордонників під час служби втекли за кордон - 13.12.2024 14:31

На Закарпатті двоє прикордонників під час служби втекли за кордон

Відповідальність за інцидент поклали на чергового інспектора

На Закарпатті двоє прикордонників під час несення служби незаконно перетнули державний кордон із сусідньою країною та не повернулися. Ця подія стала відомою лише зараз, коли суд розглянув справу їхнього колеги.

Як повідомляє місцевий журналіст Віталій Глагола, суд визнав винним чергового інспектора, який повинен був контролювати зв’язок із патрулем.

Що сталося

Згідно з матеріалами суду, інспектор зробив помилковий запис у службовому зошиті, вказавши, що зв’язок із патрулем був встановлений, хоча це не відповідало дійсності. Сам посадовець пояснив, що через надмірне навантаження не встиг вчасно перевірити зв’язок і не мав фізичної можливості вплинути на ситуацію, перебуваючи у підрозділі.

Рішення суду

Інспектора визнали винним у недбалому ставленні до військової служби, що кваліфікується за ч. 2 ст. 172-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Суд постановив накласти на нього штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

Хто втік

Втекли двоє прикордонників, які виявилися жителями Сумської області. Їхні дії наразі залишаються без правової оцінки в контексті судового розгляду.

Цей випадок викликав резонанс, оскільки свідчить про недоліки в організації прикордонної служби та необхідність посилення контролю за діями особового складу.

Платинова Буковина, Чернівці

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