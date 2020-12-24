



Як традиційно святкувати Різдво в Україні - 24.12.2024 02:39

Дідух, вечеря та вертеп: як традиційно відсвяткувати Різдво в Україні

Різдвяні традиції в Україні

Різдво Христове – це свято любові, надії та єдності. Одне з найтепліших, світлих та сімейних свят для українців. Він супроводжується яскравими обрядами, колядками, святковою вечерею та сакральними символами, які дбайливо передаються з покоління до покоління.

З 2023 року Православна церква України (ПЦУ) перейшла на новоюліанський календар, за яким Різдво святкується 25 грудня. Проте багато парафій залишили за собою право відзначати свято 7 січня, зберігаючи традиційну дату для своїх громад.

На Різдво прийнято вітати одне одного словами: "Христос народився!", а у відповідь чути: "Славимо його!" Цього дня ходять до церкви, збираються за сімейним столом, відвідують близьких та дарують подарунки. Але щоб зрозуміти глибоке значення цього свята, давайте розглянемо його основні елементи.

Різдвяний піст та підготовка

Перед Різдвом віруючі дотримуються суворого 40-денного посту, відомого як Різдвяний піст. Його мета – очистити душу та тіло перед великим святом. У цей період заборонено вживати м'ясо, молочні продукти, яйця, інколи ж і рибу. Дозволені овочі, каші, гриби та бобові. Піст закінчується 24 грудня (або 6 січня) - напередодні Різдва.

Святий вечір

Святий вечір, або Святвечір, - це вечір напередодні Різдва, коли вся родина збирається за столом після появи першої зірки на небі, що символізує Віфлеємську зірку. Ця зірка вказала шлях волхвам до новонародженого Ісуса Христа.

Підготовка до Святого вечора включає не лише кулінарний клопіт, а й прикрасу будинку. Українці здавна білили стіни, декорували вікна витинанками (різьбленими візерунками з паперу) та готували будинок до свята.

Традиційно Святий вечір починається з молитви, запалення різдвяної свічки та благословення вечері главою сім'ї. На столі обов'язково мають бути 12 пісних страв, що символізують 12 апостолів. Головною стравою вечора вважається кутя, приготована з пшениці або рису з додаванням родзинок, маку, горіхів та меду.

Крім куті, на столі присутні борщ, риба, вареники, гриби, картопля та узвар. Ці страви символізують єдність сім'ї та багатство природи.

Колядки та щедрівки

Після Святого вечора настає час колядок. Це одна з найвеселіших та найяскравіших різдвяних традицій в Україні. Групи молодих людей, озброївшись зіркою та музичними інструментами, оминають будинки, співаючи колядки — пісні, які прославляють народження Христа.

Кожен учасник колядників має свою роль: ведучий несе Віфлеємську зірку, дзвонар сповіщає господарів про наближення гостей, а спеціальна людина збирає подарунки. Господарі будинку дякують колядникам частуваннями, грошима та солодощами.

Чим більше колядників відвідає будинок, тим більше щастя та достатку очікується наступного року. Особливо колоритно ця традиція має вигляд у західних регіонах України, де збереглися старовинні обряди та костюми.

Дідух - символ родючості та життя

Дідух – це головний символ українського Різдва. Він є сніпом з пшениці, вівса або жита, який ставлять у кут будинку біля ікони. Дідух символізує врожай, родючість та зв'язок поколінь.

Сніп для дідуха збирають ще під час жнив, а перед Різдвом його урочисто заносять до хати. Цей обряд має глибокий сакральний зміст: зерно з дидуха додають у посівне зерно, вірячи, що це принесе багатий урожай наступного року.

Вертеп – різдвяна драма

Ще однією важливою традицією українського Різдва є вертеп. Це театралізована вистава, що зображує сцени з Євангелія, присвячені народженню Христа.

Традиція ставити вертеп зародилася в Україні у XVII столітті. Вертеп може бути як статичним, з використанням ляльок, так і живим, де ролі виконують люди.

Різдвяні ворожіння

Період між Різдвом та Хрещенням називають Святками. Цей час зазвичай асоціюється з ворожіннями. Дівчата ворожать на нареченого, використовуючи віск, кільця, зерно або інші атрибути.

Ворожіння на Різдво - це не тільки спосіб дізнатися про долю, а й можливість об'єднатися в колі близьких для веселого проведення часу.

Різдвяний стіл: від пісної вечері до святкового застілля

Якщо напередодні Різдва страви на столі мають бути виключно пісними, то саме свято обмеження знімаються. На різдвяному столі з'являються м'ясо, ковбаси, пироги та інші ситні страви.

Головне – це атмосфера свята: радість, кохання та єдність сім'ї.

Різдво в Україні — це більше ніж просто свято. Це символ єдності, духовності та вірності традиціям. З переходом на новоюліанський календар з'являються нові виклики та можливості, але головне залишається незмінним: світлий зміст Різдва Христового, який поєднує серця мільйонів українців.

Збереження та популяризація цих традицій важливе для того, щоб українська культура залишалася багатою та багатогранною, передаючи свої цінності майбутнім поколінням.

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