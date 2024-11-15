



Макларен уперше з 1998 року стала володарем Кубка конструкторів Формули-1. - 06.12.2024 17:19

Макларен уперше з 1998 року стала володарем Кубка конструкторів Формули-1.

Британська команда "Макларен" здобула Кубок конструкторів чемпіонату світу з автоперегонів Формули-1 у сезоні 2024 року.

Заключний 24-й етап змагань відбувся в Абу-Дабі, де пілот "Макларена" Ландо Норріс здобув перемогу в гонці.

Друге та третє місця посіли гонщики "Феррарі" - Карлос Сайнс-молодший з Іспанії та монегаск Шарль Леклер відповідно. Однак цього виявилося замало, щоб італійська команда змогла обійти "Макларен" у загальному заліку.

Чемпіоном світу в особистому заліку став нідерландський гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен, який оформив свій четвертий титул поспіль.

За підсумками сезону "Макларен" набрав 666 очок, випередивши "Феррарі" із 652 балами. Третє місце у командному заліку посіла "Ред Булл", у якої 589 очок. Цей тріумф став дев'ятим в історії "Макларена" та першим з 1998 року.

В особистому заліку Ферстаппен завершив сезон із 437 очками. На другому місці опинився Ландо Норріс (374 очки), третій рядок зайняв Шарль Леклер (356 очок).

Новий сезон Формули-1 стартує в Австралії, де перший етап пройде з 14 до 16 березня 2025 року.

Макларен уперше з 1998 року стала володарем Кубка конструкторів Формули-1.

Британська команда "Макларен" тріумфально завершила сезон 2024 року, здобувши Кубок конструкторів чемпіонату світу з автоперегонів Формули-1. Цей успіх став історичним для команди, оскільки остання перемога в командному заліку була досягнута понад два десятиліття тому — 1998 року.

Перемога у фіналі сезону

Завершальний етап чемпіонату відбувся в Абу-Дабі, де пілот "Макларена" Ландо Норріс здобув переконливу перемогу. Для британського гонщика цей успіх став особливо значущим, оскільки допоміг команді закріпити своє лідерство в командному заліку.

На подіум також піднялися пілоти "Феррарі" - Карлос Сайнс-молодший та Шарль Леклер, які фінішували другим та третім відповідно. Проте, навіть високі результати на фінальному етапі не дозволили "Феррарі" обійти "Макларен" у загальному заліку.

Чемпіоном світу в особистому заліку вже вчетверте поспіль став нідерландський пілот Макс Ферстаппен, який виступає за "Ред Булл". Його домінування в індивідуальних перегонах стало однією з головних тем сезону.

Результати командного заліку

За підсумками сезону "Макларен" набрав 666 очок, випередивши "Феррарі", яка має 652 бали. На третьому місці розташувався "Ред Булл" із 589 очками. Цей сезон став яскравим для "Макларена", який підтвердив статус одного з найтитулованіших колективів Формули-1. Перемога 2024 стала дев'ятою в історії команди і першою за останні 26 років.

Підсумки особистого заліку

В особистому заліку гонщиків перемогу здобув Макс Ферстаппен, завершивши сезон із 437 очками. На другому місці опинився Ландо Норріс (374 очки), який продемонстрував неймовірний прогрес порівняно з попередніми сезонами. Третє місце посів Шарль Леклер із "Феррарі", який завершив чемпіонат із 356 очками.

Фактори успіху "Макларена"

Успіх "Макларена" в сезоні 2024 пояснюється рядом факторів:

Поліпшена технічна база. Команда зробила значний ривок у створенні боліда, що дозволило їм конкурувати з лідерами.

Стратегія на перегонах. Чіткі тактичні рішення та мінімізація помилок на етапах відіграли важливу роль.

Злагоджена робота пілотів. Ландо Норріс та Оскар Піастрі показали стабільно високі результати, забезпечивши команді необхідну кількість очок.

Реакція команди та вболівальників

Після завершення гонки в Абу-Дабі керівник "Макларена" Зак Браун висловив подяку всьому колективу команди за виконану роботу:

"Це перемога стала можливою завдяки зусиллям кожного співробітника команди, від інженерів до механіків. Ми довели, що можемо знову бути найкращими у світі."

Уболівальники "Макларена" із захопленням зустріли цю новину, адже команда пройшла довгий шлях, щоб повернутися на вершину автоспорту.

Сезон 2025: очікування та виклики

Новий сезон Формули-1 стартує в Австралії з 14 до 16 березня 2025 року. Успіх 2024 стане потужним стимулом для "Макларена", але утримати лідерство буде непросто. Суперники, такі як "Феррарі" та "Ред Булл", вже готують свої оновлені боліди та стратегії.

Формула-1 продовжує привертати увагу мільйонів уболівальників у всьому світі, і наступний розділ історії "Макларена" обіцяє бути не менш захоплюючим. Очевидно, що команда з Уокінга повернулася на вершину, але чи зможе вона утриматися там в умовах жорсткої конкуренції, покаже лише час.

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