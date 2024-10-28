У Чернівцях за клопотанням слідчих поліції взято під варту місцевого наркозбувача

- 08.11.2024 11:46
У Чернівцях за клопотанням слідчих поліції взято під варту місцевого наркозбувача

Оперативники Управління карного розшуку обласної поліції спільно з працівниками Чернівецького райуправління поліції викрили протиправну діяльність 29-річного жителя обласного центру. Чоловік незаконно придбав та зберігав амфетамін з метою подальшої реалізації. Правоохоронці вже повідомили фігуранту про підозру у вчиненні наркозлочинів.

Здійснюючи превентивні поліцейські заходи на території міста Чернівці, правоохоронці зупинили підозрілого чоловіка. Під час проведення поверхневої перевірки, поліцейські виявили та вилучили у 29-річного чернівчанина 13 зіп-пакетів із кристалічною речовиною, ззовні схожою на наркотики.

Співробітники поліції з’ясували, що чоловік зберігав наркотики з метою подальшого збуту та раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів.

Правоохоронці затримали фігуранта в порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.

Вилучені заборонені речовини поліцейські направили для проведення експертизи до Чернівецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. Відповідно до висновку експерта надана на дослідження речовина, містить у своєму складі психотропну речовину – амфетамін, обіг якого обмежено в Україні.

Слідчі Чернівецького райуправління поліції повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 ( Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України, тобто у незаконному придбанні, зберіганні та збуті психотропних речовин. Крім цього, суд задовільнив клопотання правоохоронців та обрав фігуранту запобіжний захід – тримання під вартою.

Процесуальне керівництво здійснює Чернівецька окружна прокуратура.

Платинова Буковина Чернівці

Ключові слова: наркотики Чернівці

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