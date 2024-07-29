



Дифтерія: чому небезпечна інфекція та коли потрібно вакцинуватися? - 09.08.2024 10:22

Дифтерія — це серйозне інфекційне захворювання, яке вражає слизові оболонки дихальних шляхів і шкіру, а також може призвести до ускладнень у роботі серця, нервової системи та нирок. У 2022 році в Україні було зафіксовано два випадки дифтерії, а у 2023 та 2024 роках — по одному випадку.

Збудником дифтерії є бактерія Corynebacterium diphtheriae, яка передається повітряно-крапельним шляхом, під час кашлю, чхання, поцілунків, а також через контакт із забрудненими предметами (посуд, іграшки) або продуктами. Інфікуватися можна як від хворої людини, так і від носія інфекції, який не має симптомів захворювання.

Найефективнішим захистом від дифтерії є вакцинація. Хоча вакциновані люди теж можуть захворіти, вони переносять хворобу набагато легше. Серед невакцинованих, навіть за умови своєчасного лікування, смертність досягає 20%. Найвищий ризик смертельного наслідку мають діти до 5 років і дорослі старші за 40 років.

Симптоми:

Перші ознаки інфекції з'являються через 2–5 днів після інфікування. До них належать:

Сіра або біла плівка на мигдалинах і горлі.

Біль у горлі та захриплість голосу.

Гавкаючий кашель.

Збільшення лімфатичних вузлів на шиї.

Набряк шиї.

Утруднене дихання.

Виділення з носа.

Лихоманка та озноб.

Загальна слабкість і втома.

Ускладнення:

Без лікування дифтерія може викликати серйозні ускладнення, такі як:

Дихальні проблеми: Токсини бактерії можуть утворити щільну сіру мембрану, яка блокує дихальні шляхи.

Ураження серця: Токсини можуть поширитися по кровообігу, викликаючи запалення серцевого м'яза (міокардит), що може призвести до серцевої недостатності або раптової смерті.

Пошкодження нервової системи: Ураження нервових закінчень може спричинити параліч м'язів, що відповідають за дихання, та навіть призвести до зупинки дихання.

Лікування:

Всі хворі на дифтерію потребують негайної шпиталізації. Лікування включає введення протидифтерійної сироватки та антибактеріальної терапії.

Профілактика:

Вакцинація — це найбільш ефективний спосіб захисту від дифтерії. Вакцина проти дифтерії входить до Календаря профілактичних щеплень і забезпечує захист від трьох інфекцій: кашлюку, дифтерії та правця.

Як отримати щеплення безкоштовно:

Щоб вакцинуватися проти дифтерії, достатньо звернутися до сімейного лікаря. В Україні є достатня кількість вакцин для всіх.

Графік вакцинації:

Дітей починають вакцинувати з раннього віку: перші три дози вакцини АКДП вводяться у 2, 4 та 6 місяців, а перша ревакцинація проводиться в 18 місяців. Наступні ревакцинації проводяться у 6 та 16 років, а далі — кожні десять років.

Якщо дитина пропустила щеплення:

Важливо все одно провести вакцинацію. Сімейний лікар допоможе скласти графік безкоштовної вакцинації залежно від отриманих доз у різний вік.

Чи потрібно вакцинуватися дорослим?

Так, якщо ви не знаєте, чи були вакциновані, зверніться до сімейного лікаря. Він призначить графік вакцинації, щоб через сім місяців ви отримали всі три дози вакцини.

Що робити, якщо ви контактували з хворим на дифтерію:

Незалежно від того, чи вакциновані ви, необхідно негайно звернутися до лікаря для отримання щеплення. Також важливо регулярно мити руки, провітрювати приміщення та дезінфікувати предмети, з якими контактував хворий.

Довідка:

З 1 серпня в Україні триває інформаційна кампанія щодо додаткових заходів імунізації проти кашлюку, дифтерії та правця. Усі щеплення за Національним календарем вакцинації — безкоштовні. Зверніться до сімейного лікаря для отримання вакцини для себе або дитини.

Платинова Буковина Чернівці

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