Путін лише імітує бажання мирних переговорів, проте прагне знищити Україну

- 04.06.2024 15:48
Путін лише імітує бажання мирних переговорів, проте прагне знищити Україну

Путін лише імітує бажання мирних переговорів, проте прагне знищити Україну – аналітика Інституту вивчення війни
Володимир Путін тільки робить вигляд, що прагне мирних переговорів, проте насправді його мета – повне знищення України. У разі перемоги Києва він має намір оголосити війну НАТО. Це випливає з аналітики Інституту вивчення війни.

Експерти зазначили, що будь-яке припинення військових дій, оголошене будь-якою зі сторін, Кремль сприймає як можливість наростити виробництво озброєння та підготовку солдатів, щоб з новою силою завдати удару по Україні. Ба більше, така пауза може дати Росії шанс підготуватися до прямого зіткнення з Північноатлантичним Альянсом.

Теоретичне припинення вогню не завадить Росії відновити наступальні дії з метою знищення української державності. Тому країна-терорист використовуватиме будь-яку паузу в бойових діях для підготовки до майбутніх наступальних операцій на території України, попереджають експерти.

Експерти також вказали, що припинення вогню дозволить Росії переспрямувати ресурси на масштабне розширення та реформування замість продовження бойових дій в Україні. Крім того, країна-агресор, ймовірно, продовжить мобілізацію своєї оборонно-промислової бази без обмежень, пов'язаних із оперативними потребами.

Жодна угода не змусить Росію виконувати її, і Кремль не стане дотримуватися її умов, зазначено в аналітиці.

В Інституті вивчення війни наголошують, що Москва вже почала підготовку до зіткнення з країнами НАТО.

Росія розглядатиме все, крім капітуляції України, як екзистенційну загрозу своїй здатності вести війну, підкреслено в матеріалі.

Експерти попереджають, що в разі успіху РФ у війні, країна-терорист отримає доступ до мільйонів людей, яких вона може насильно залучити до військової служби. При цьому Росія намагатиметься використовувати українські ресурси та промисловий потенціал.

Для Путіна перемога в Україні є необхідною умовою для можливості вести війну з НАТО. Будь-яке припинення вогню або врегулювання шляхом переговорів, за винятком повної капітуляції України, буде розглядатися як тимчасова пауза у зусиллях зі знищення незалежної української держави, наголошують експерти.

Платинова Буковина

Ключові слова: плани Путина, Плани Путіна 2024 осінь

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