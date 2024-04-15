



Що у новому законі про мобілізацію? - стисло - 18.05.2024 14:55

Стисло згадуємо, що там у новому законі про мобілізацію.

▪️Призовний вік знижений з 27 до 25 років.

▪️Всі військовозобов'язані повинні носити з собою військовий квиток, пред'являти його на вимогу ТЦК.

▪️Потрібно оновити дані протягом 60 днів.

▪️ Обмежено придатні обов'язково повинні з'явитися до ТЦК та повторно пройти ВЛК, адже такого статусу більше не існуватиме.

▪️Висновок ВЛК діятиме лише 1 рік.

▪️Залишається право на звільнення зі служби людей з інвалідністю

▪️Скасується термінова служба.

▪Військовообов'язковим обмежать консульські послуги за кордоном, поки вони не оновлять свої дані.

▪️Уважні причини неприбуття громадянина за порядком денним у ТЦК: перешкода стихійного характеру, хвороба громадянина, воєнні дії на відповідній території та їх наслідки або інші обставини, що позбавили його можливості особисто прибути у зазначений пункт та строк; смерть близьких родичів

▪️Покарання за ухилення від мобілізації: ухилистам загрожують штрафи від 17.000 до 25.000 грн. За несплату штрафів можливий арешт майна та списання коштів із рахунків. Також через суд можуть обмежити право керування авто.

▪️Список хвороб, з якими не беруть до армії тут, з якими беруть

▪️Хто отримує відстрочку

Якщо громадянин не знаходиться за адресою, вказаною в ТЦК, і фізично не отримав повістку, вона вважатиметься врученою

Уряд затвердив Порядок проведення призову громадян на військову службу, який регулює по-новому порядок вручення повісток - день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відсутність особи за адресою задекларованого чи зареєстрованого місця проживання, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси місця проживання вважатиметься належним повідомленням .

Опублікував Уряд цю постанову ввечері 17 травня, напередодні набрання чинності законом про посилення мобілізації 10449. Він налічує близько 80 сторінок.

Список категорій громадян, які отримають відстрочку від мобілізації за новим законопроектом у разі його ухвалення парламентом: ▪ інваліди всіх груп (відстрочка до 12 місяців, потім нова лікарська комісія); ▪️батьки як мінімум трьох неповнолітніх дітей, батьки та усиновлювачі дітей-інвалідів; ▪ Батьки-одинаки, якщо другий батько загинув, зник безвісти, позбавлений батьківських прав або перебуває у в'язниці; ▪ Учні денної або дуальної форми навчання, які здобувають освіту рівнем вище, ніж попереднє (тобто, наприклад, здобувачі другого бакалаврату право на відстрочку втрачають); ▪ подружжя інвалідів III групи, але лише у разі інвалідності через онкологію, відсутність кінцівки, одного з парних органів, психічного розладу при онкології, паралічу; ▪Одиночні опікуни батьків-інвалідів І та ІІ груп Якщо людина не з'явилася на порядку денному: що передбачає мобілізаційний законопроект? ▪ Керівник ТЦК звертається до поліції, щоб вона затримала та доставила громадянина до терцентру комплектування;

▪ Якщо поліція не може доставити громадянина, керівник ТЦК протягом 5 днів направляє військовообов'язаному рекомендованим листом вимогу;

▪ Людина має 10 днів на добровільне виконання вимог, зазначених у документі;

▪ Якщо громадянин не виконав вимоги, ТЦК звертається до суду про обмеження громадянина у праві водіння ТЗ на строк до виконання вимог, зазначених у документі.

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