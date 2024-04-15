Що у новому законі про мобілізацію? - стисло- 18.05.2024 14:55
Стисло згадуємо, що там у новому законі про мобілізацію.
▪️Призовний вік знижений з 27 до 25 років.
▪️Всі військовозобов'язані повинні носити з собою військовий квиток, пред'являти його на вимогу ТЦК.
▪️Потрібно оновити дані протягом 60 днів.
▪️ Обмежено придатні обов'язково повинні з'явитися до ТЦК та повторно пройти ВЛК, адже такого статусу більше не існуватиме.
▪️Висновок ВЛК діятиме лише 1 рік.
▪️Залишається право на звільнення зі служби людей з інвалідністю
▪️Скасується термінова служба.
▪Військовообов'язковим обмежать консульські послуги за кордоном, поки вони не оновлять свої дані.
▪️Уважні причини неприбуття громадянина за порядком денним у ТЦК: перешкода стихійного характеру, хвороба громадянина, воєнні дії на відповідній території та їх наслідки або інші обставини, що позбавили його можливості особисто прибути у зазначений пункт та строк; смерть близьких родичів
▪️Покарання за ухилення від мобілізації: ухилистам загрожують штрафи від 17.000 до 25.000 грн. За несплату штрафів можливий арешт майна та списання коштів із рахунків. Також через суд можуть обмежити право керування авто.
▪️Список хвороб, з якими не беруть до армії тут, з якими беруть
▪️Хто отримує відстрочку
▪ інваліди всіх груп (відстрочка до 12 місяців, потім нова лікарська комісія);
▪️батьки як мінімум трьох неповнолітніх дітей, батьки та усиновлювачі дітей-інвалідів;
▪ Батьки-одинаки, якщо другий батько загинув, зник безвісти, позбавлений батьківських прав або перебуває у в'язниці;
▪ Учні денної або дуальної форми навчання, які здобувають освіту рівнем вище, ніж попереднє (тобто, наприклад, здобувачі другого бакалаврату право на відстрочку втрачають);
▪ подружжя інвалідів III групи, але лише у разі інвалідності через онкологію, відсутність кінцівки, одного з парних органів, психічного розладу при онкології, паралічу;
▪Одиночні опікуни батьків-інвалідів І та ІІ груп
Якщо людина не з'явилася на порядку денному: що передбачає мобілізаційний законопроект?
▪ Керівник ТЦК звертається до поліції, щоб вона затримала та доставила громадянина до терцентру комплектування;
▪ Якщо поліція не може доставити громадянина, керівник ТЦК протягом 5 днів направляє військовообов'язаному рекомендованим листом вимогу;
▪ Людина має 10 днів на добровільне виконання вимог, зазначених у документі;
▪ Якщо громадянин не виконав вимоги, ТЦК звертається до суду про обмеження громадянина у праві водіння ТЗ на строк до виконання вимог, зазначених у документі.
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