



Овочі – харчові продукти, що мають корисні та шкідливі властивості - 11.03.2024 14:43

Важливий елемент здорового харчування. Правила вживання овочів людиною. Які овочі можна вживати в сирому вигляді. Чому рекомендується варити, смажити чи тушкувати їх.



Сирі овочі. Користь та небезпека

Коли йде мова про продукти, які не можна споживати сирими, здається, що мається на увазі свинина. Подібне припущення цілком логічне. Однак, вчені згадують і про овочі, котрі не можна вживати без правильної термічної обробки. Дехто вважає, що більшість поживних речовин з овочів зникає в такому разі. Проте, це не зовсім правильне твердження.

Користь сирих овочів

Овочі - важливий елемент здорового харчування. Вони приносять велику користь для організму:

забезпечують організм необхідними вітамінами, мікроелементами, мінералами: більшість овочів містять вітамін С, який тримає в тонусі імунну здатність організму та забезпечує його антиоксидантами. Віт. А, K та E, які важливі для здоров'я очей, епідермісу, кісткової тканини тощо;

сприяють збереженню нормальної ваги, підтримуючи оптимальне функціонування ШКТ. Мають клітковину, яка зменшує ризик захворювань та ін. Це особливо важливо для людей, котрі ведуть пасивний спосіб життя (наприклад довго грають в азартні ігри, використовують бездепозитні бонуси чи постійно перебувають на роботі в офісі);

зменшують вірогідність розвитку захворювань ССС, діабету, онкологій тощо. Овочі містять антиоксиданти та інші корисні речовини, що допомагають запобігати хронічним захворюванням та покращенні стану здоров'я;

містять поживні речовини, які підтримують стан мозку і сприяють виробленню гормонів щастя;

допомагають підтримувати здоров’я епідермісу та волосся.

Рекомендується вживати овочі щодня у різному вигляді: сирі, запечені, варені, тощо. Правильне приготування допомагає отримати найбільшу користь від овочів та забезпечити організм поживними речовинами.

Овочі, котрі спеціалісти дозволяють вживати сирими

Сирі овочі приносять користь овочі:

Буряк: містить велику кількість вітаміну В9, марганцю, калію та вітаміну С. Сприяє нормальному функціонуванню репродуктивної та кровоносної систем, підтримує імунітет. У народній медицині використовується як природний проносний засіб;

молоді кабачки: джерело калію, вітамінів С та А. Калій підтримує нормальний рівень кров'яного тиску, сприяє гарній роботі м'язової системи;

болгарський перець: містить магній, віт. E і B6. В ньому присутні майже 150% денної норми вітаміну С;

цвітна капуста, броколі: містять сульфорафан (органічну сполуку з протираковим та антибактеріальним ефектами), яка позитивно впливає на серце та знижує тиск.

Люди, що мають проблеми зі шлунком не повинні вживати надмірну кількість овочів. Рекомендують з'їдати 70 - 100 г овочів під час прийому їжі. Завелика кількість овочів призводить до здуття живота та запалення слизової оболонки кишківника. Важливо дотримуватися розумних порцій для забезпечення здоров'я шлунково-кишкового тракту.

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