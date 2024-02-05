



У Чернівецькому районі чоловік намагався підкупити поліцейських: розпочато розслідування - 16.02.2024 12:22

35-річний житель села Верхні Петрівці, щоб уникнути адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства, поклав до службового автомобіля поліцейських гроші.

Учора, 15 лютого, співробітники сектору реагування поліції відділення № 5 (Глибока) Чернівецького райуправління поліції отримали повідомлення про домашнє насильство. Реагуючи на звернення, поліцейські встановили, що 35-річний житель села Верхні Петрівці, перебуваючи за місцем проживання, вчинив суперечку зі своєю співмешканкою. Під час конфлікту чоловік ображав жінку нецензурною лайкою та погрожував фізичною розправою.

В ході складання адміністративного протоколу за вчинене правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 173-2 (Вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) Кодексу України про адміністративні правопорушення буковинець, щоб уникнути відповідальності поклав гроші до службового автомобіля поліцейських.

На місце інциденту правоохоронці викликали слідчо-оперативну групу цього ж відділення для документування правопорушення.

Відомості про вказаний злочин слідчі поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань –за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Також чоловік відповідатиме за вчинення домашнього насильства.

Платинова Буковина

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