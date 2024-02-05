



Сьогодні в Україні змінюються правила виїзду рейсових автобусів за кордон - 12.02.2024 13:19

Починаючи з 12 лютого, автобуси, які подорожують з України до Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії та Молдови, матимуть можливість перетнути кордон за попереднім записом у системі "єЧерги". Ця послуга буде доступна у 29 пунктах пропуску, згідно з повідомленням Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, передає Укрінформ.

"Масштабування системи "єЧерга" для автобусів є частиною нашої послідовної роботи з реформування сфери міжнародних пасажирських перевезень, де головним завданням є забезпечення комфорту пасажирів. Однією з ключових цілей цих змін є впорядкування міжнародних пасажирських перевезень та усунення черг перед пунктами пропуску", - підкреслив віцепрем'єр-міністр з питань відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Загалом, з 12 лютого о 12:00 годині, послуга буде доступна у 29 пунктах пропуску. Зараз це стосується лише реєстрації у системі для подорожі через кордон за принципом "реєструйся та їдь". Цей принцип діє вже на 8 пунктах пропуску з серпня минулого року. З понеділка, до цього переліку буде додано ще 21 пункт пропуску.

Зазначимо, що протягом часу функціонування системи "єЧерга" кордон за електронним записом вже перетнуло понад 40 тисяч автобусів та 725 тисяч вантажівок.

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини