Сьогодні в Україні змінюються правила виїзду рейсових автобусів за кордон

- 12.02.2024 13:19
Сьогодні в Україні змінюються правила виїзду рейсових автобусів за кордон

Починаючи з 12 лютого, автобуси, які подорожують з України до Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії та Молдови, матимуть можливість перетнути кордон за попереднім записом у системі "єЧерги". Ця послуга буде доступна у 29 пунктах пропуску, згідно з повідомленням Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, передає Укрінформ.

"Масштабування системи "єЧерга" для автобусів є частиною нашої послідовної роботи з реформування сфери міжнародних пасажирських перевезень, де головним завданням є забезпечення комфорту пасажирів. Однією з ключових цілей цих змін є впорядкування міжнародних пасажирських перевезень та усунення черг перед пунктами пропуску", - підкреслив віцепрем'єр-міністр з питань відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Загалом, з 12 лютого о 12:00 годині, послуга буде доступна у 29 пунктах пропуску. Зараз це стосується лише реєстрації у системі для подорожі через кордон за принципом "реєструйся та їдь". Цей принцип діє вже на 8 пунктах пропуску з серпня минулого року. З понеділка, до цього переліку буде додано ще 21 пункт пропуску.

Зазначимо, що протягом часу функціонування системи "єЧерга" кордон за електронним записом вже перетнуло понад 40 тисяч автобусів та 725 тисяч вантажівок.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: нов правила для автобусів на кордоні 2024, новини лютій 2024 кордон

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Як отримати громадянство Румунії: умови для оформлення в 2024 році Популярним варіантом для переїзду до Європейського Союзу, отримання всіх прав
- 12.02.2024 11:57
У Чернівецькій області поліцейські перекрили канал розповсюдження особливо небезпечних наркотиків Співробітники поліції вже повідомили про підозру буковинцю, який
- 09.02.2024 15:50
З полону звільнили ще 100 оборонців Сьогодні відбувся обмін військовополоненими, у
- 08.02.2024 16:49
Як продовжити стутус біженця в Чехії 2024? Чехія продовжила захист біженцям з України.
- 06.02.2024 16:26
Астрологічний прогноз 5-11 лютого Коротко у сферах: Здоров'я: середа
- 06.02.2024 12:06
В Дії не буде повісток Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації, у ході
- 05.02.2024 20:48
Отримати громадянство Румунії Переваги румунського громадянства
- 05.02.2024 13:12
У Чернівецькому районі поліцейські розслідують причини та обставини смерті буковинця У ніч з суботи на неділю 3 лютого до поліції надійшло
- 05.02.2024 12:53
Жителям Румунії відкриють морські та повітряні кордони Шенгену з березня 2014 року
- 05.02.2024 12:45
Тимчасовий захист у Польщі 2024 можуть продовжити інакше Проект змін до закону про допомогу громадянам України, які
- 05.02.2024 11:51

Всі новини