Ізраїль погодився припинити вогонь у секторі Газа- 01.02.2024 14:52
Ізраїль погодився припинити вогонь у секторі Газа
МЗС Катару: Ізраїль готовий припинити вогонь у Газі, ХАМАС налаштовано позитивно
Ізраїль погодився припинити вогонь у секторі ГазаКерівництво Ізраїлю погодилося на пропозицію посередників про припинення вогню в секторі Газа, заявив арабському телеканалу Al Jazeera офіційний представник МЗС Катару Маджід аль-Ансарі. За його словами, від палестинського радикального руху ХАМАС також попередньо отримано позитивну реакцію.
Ізраїль погодився на пропозицію про припинення вогню, і ми отримали первісну позитивну реакцію на нього від ХАМАС, — зазначив катарський дипломат.
Раніше 12-й телеканал ізраїльського телебачення повідомив, що голова розвідувальної служби МОСАД Давид Барнеа запропонував військовому кабінету країни укласти нову угоду з ХАМАС. Він вважає, що 35 осіб, які перебувають у заручниках біля угруповання, можна обміняти на 35 днів перемир'я.
У свою чергу видання The New York Times з посиланням на американських чиновників інформувало, що Ізраїль і ХАМАС наблизилися до укладання угоди про перемир'я терміном на два місяці в обмін на звільнення понад сотні заручників. За даними NYT, угода може бути укладена в найближчі два тижні.
При цьому прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху говорив, що Тель-Авів не виведе війська з сектору Газа, доки не буде досягнуто всіх цілей. За його словами, головними з них є абсолютна перемога над ХАМАС і поява гарантій, що анклав більше не загрожуватиме.
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