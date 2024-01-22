



Рынок выращивания конопли в Украине будет без лицензий и разрешений - 01.02.2024 14:25

Рынок свободного выращивания конопли будет действовать в Украине без лицензий и разрешений, но будут ограничения

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины активно работает над образованием реестра производителей технической конопли и определением процедуры сбора проб для проверки содержания наркотических веществ, согласно Закону № 7457 «О регулировании обращения растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, промышленных целях, научной и научно- технической деятельности». Инициатором этого мероприятия является первый заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, который высказал эти планы во время круглого стола, посвященного обсуждению основ Закона.

На данный момент законопроект находится на рассмотрении у Президента Украины и ожидает подписи. Однако, по словам Тараса Высоцкого, Министерство аграрной политики уже активно работает над проектом приказа о создании реестра производителей технической конопли и проекта постановления Правительства, стандартизирующих процедуру сбора проб для дальнейшего анализа их содержания наркотических веществ.

Согласно словам Тараса Высоцкого, Министерство аграрной политики планирует создать электронный реестр, где будет собрана информация о производителях технической конопли. Это позволит понять, кто и сколько выращивает, а также какие семена используют. При этом производители не обязаны будут получать лицензии, квоты или другие разрешения для выращивания. Также разрабатывается постановление Правительства, которое определит процедуру отбора проб конопли во время цветения.

Тарас Высоцкий также подчеркнул, что принятый Закон об обращении технической конопли открывает широкие возможности для развития выращивания этого растения в Украине. Он отметил, что новый закон изменяет подходы к контролю за выращиванием технической конопли. Обсуждение основ Закона было организовано Институтом лубяных культур НААН и Ассоциацией «Украинская техническая конопля», и участие в мероприятии приняли представители

Платинова Буковина, Чернівці

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