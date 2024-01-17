



На понад 250 мільйонів гривень шахраї ошукали інвесторів ЖК Imperial Park Avenue: повідомили про підозру співорганізатору - 22.01.2024 18:28

На понад 250 мільйонів гривень шахраї ошукали інвесторів у Чернівцях: слідчі поліції повідомили про підозру співорганізатору забудови

Майже 270 майбутніх власників квартир сплатили за них кошти, однак будівництво не завершено, а останні секції будинку зупинені на етапі залиття фундаменту. Протиправні дії ще одного засновника будівельної компанії викрили слідчі СУ ГУНП в Чернівецькій області спільно із співробітниками обласного Управління стратегічних розслідувань ДСР НПУ під процесуальним керівництвом Чернівецької обласної прокуратури. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Нагадаємо: 30 серпня власнику компанії-забудовника повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Під час досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що 40-річний житель Львівської області разом із партнером по будівництву підшукали у Чернівцях земельну ділянку та розпочали інформаційну кампанію щодо залучення інвесторів до зведення багатоквартирного житлового комплексу. Відтак – забудовники уклали з інвесторами попередні договори купівлі-продажу нерухомого майна в обласному центрі.

Будівельні роботи призупинилися на стадії часткового зведення будинку. Забудовники відтерміновували строки продовження будівництва та здачі об'єкта в експлуатацію. Коли більшість квартир у цьому багатоквартирному комплексі були продані, підприємство перереєстрували на інших осіб.

Наразі поліцейські встановили майже 270 інвесторів, кожен з яких вклав у будівництво квартир від 500 тисяч гривень до 1 мільйона 300 тисяч гривень. Загалом шахраї ошукали інвесторів на понад 250 мільйонів гривень.

Слідчі поліції повідомили про підозру ще одному співорганізатору незаконного будівництва у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3, 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання та офісах фігуранта було виявлено та вилучено документи, які свідчили про незаконну діяльність забудовника.

Поліцейські продовжують збирати та опрацьовувати доказову базу для притягнення інших осіб, причетних до шахрайських дій компанії-забудовника.

Триває досудове розслідування.

Платинова Буковина, Чернівці

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