



На розвиток дитини більше впливають гени батька, ніж матері. - 19.01.2024 15:47

На розвиток дитини більше впливають гени батька, ніж матері. Здоров'я, зовнішність, тривалість життя людини визначає переважно батьківська частина геному. Материнська не така активна, проте саме вона, судячи з усього, значуща для еволюції.

Батьківський внесок



Генетично будь-який ссавець, у тому числі й людина, більше схожа на батька, ніж на матір, вважають дослідники Університету Північної Кароліни (США). Хоча обоє батьків передають однакову кількість генетичного матеріалу, батьківський сильніше впливає розвиток організму дитини.

Такого висновку вчені дійшли, вивчаючи геноми мишей, виведених схрещуванням дикої та лабораторної популяцій. Фахівці заміряли рівень експресії генів у різних тканинах, а потім порівнювали їх із копіями батьківських ДНК. Виявилося, що ділянки геному, отримані за чоловічою лінією, активніші у 80 відсотках випадків. Отже, вони більшою мірою визначають, яким буде потомство.

Автори роботи зазначають, що це може бути справедливим для всіх ссавців, включаючи людей.

ДНК



Вчені: варіації в ДНК не пояснюють успадкування всіх рис батьків



Старість у спадок



Від ДНК батька багато в чому залежить тривалість життя його дітей, вважають німецькі дослідники. Справа в тому, що з віком у будь-якої людини може змінюватися робота генів. З різних причин (їх називають епігенетичними) — через тривалий стрес, голод або радіацію — до нуклеотидів приєднуються так звані метильні групи — хімічні сполуки, що впливають на експресію генів. В результаті одні стають активнішими, а інші, навпаки, замовкають. Зрозуміло, що це позначається на організмі батька, але, як з'ясувалося, окремі ділянки ДНК потомство успадковує разом із метильними групами. І насамперед ті, що пов'язані із тривалістю життя.

Вчені спостерігали за двома групами мишей. Одні народилися від молодих самців, інші від літніх. Тварини з першої групи старіли повільніше та вмирали на два місяці пізніше, ніж їхні однолітки від вікових батьків.



Вчені: вік та звички батька відбиваються на здоров'я його дітей



Порівняння зразків батьківської сперми та тканин потомства показало, що тварини, зачаті літніми самцями, успадкували епігенетичні зміни батьків. Причому схожі малюнки метильних груп розташовувалися на генах, що впливають на тривалість життя та пов'язані з віковими патологіями.

Автори дослідження думають, що це можна застосувати і до людини, оскільки описаний механізм вважається фундаментальним для всіх ссавців.

Мітальні групи



З різних причин (їх називають епігенетичними) — через тривалий стрес, голод або радіацію — до нуклеотидів приєднуються так звані метильні групи — хімічні сполуки, що впливають на експресію генів. Як з'ясували вчені, діти успадковують від батька не тільки самі гени, а й метильні групи, що прикріпилися до них.

Втім, американські вчені стверджують, що похилого віку батька в момент зачаття, навпаки, гарантує його потомству довге життя. Вони проаналізували понад півтори тисячі ДНК людей двох поколінь. Теломери — кінцеві ділянки хромосом — у пізніших дітей, як правило, були довшими, ніж у старших братів і сестер. А згідно з попередніми дослідженнями, чим довша теломера, тим довше проживе людина.

Серце болить за батька

Також саме від батьків може успадковуватися схильність до серцево-судинних захворювань, щоправда, лише синами. Справа в тому, що гени, які відповідають за схильність до інфарктів та інсультів, швидше за все, знаходяться в Y-хромосомі.

Вчені Лестерського університету (Великобританія) проаналізували ДНК трьох тисяч британців і виявили, що Y-хромосоми 90 відсотків з них належать або до гаплогрупи I або до гаплогрупи R1b1b2. Серед носіїв першої ризик розвитку серцево-судинних захворювань на 50 відсотків вищий, ніж у решти чоловіків. Ймовірно, це пов'язано з тим, як Y-хромосома впливає на роботу імунної системи.

Крім того, батько здатний передати своїм дітям обох статей схильність до шизофренії. Причому чим старший батько, тим вища ймовірність захворіти. Аналіз даних понад 87 тисяч людей показав: серед тих, чиїм батькам було більше 50 років на момент народження, утричі більше хворих на шизофренію.

Кардіограма

Вчені виявили гени, які відповідають за ризик захворювань серця

Материнська частка

За даними фінських дослідників, зростання людини майже на 75 відсотків успадковується від батьків. Австралійські вчені говорять навіть про 80 відсотків. При цьому те, наскільки дитина буде високою, залежить від батька. Як з'ясували британські фахівці, у високих чоловіків народжуються вищі діти обох статей. Також впливає вік батька — що старше, то вище.

Схильність до повноти чи стрункості передається і батька, і матері. Схильність до надмірної маси тіла передається частіше. Але вага при народженні залежить тільки від мами, і саме від її дієти та способу життя і, а не ДНК.

Схильність до повноти чи стрункості передається і батька, і матері. Схильність до надмірної маси тіла передається частіше. Але вага при народженні залежить тільки від мами, і саме від її дієти та способу життя, а не ДНК.

Проте в геномі жінок все ж таки є ділянки, активніші в ДНК нащадків. Йдеться про восьму хромосому. Ісландські вчені вивчили геноми півтори тисячі трійок "батько - мати - дитина" та виявили мутації, успадковані саме від жінок.

За словами дослідників, це характерно і для восьмої хромосоми шимпанзе, але її немає в орангутанів. Автори роботи припускають, що підвищений рівень замін на цій ділянці ДНК має еволюційне значення та зближує сучасних людей з африканською лінією людиноподібних мавп.

Платинова Буковина, Чернівці

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