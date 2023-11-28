На Буковині слідчі поліції завершили досудове розслідування за фактом вчинення домашнього насильства та порушення обмежувального припису

- 04.12.2023 10:55
На Буковині слідчі поліції завершили досудове розслідування за фактом вчинення домашнього насильства та порушення обмежувального припису

Співробітники відділення поліції №4 (м. Герца) ЧРУП довели причетність раніше судимого 40-річного буковинця до вчинення психологічного насильства відносно колишньої дружини та невиконання ним обмежувальних заходів, передбачених рішенням суду. Наразі обвинувальний акт відносно порушника поліцейські скерували для розгляду до суду.

Упродовж цього року до поліції зверталася 34-річна жителька села Горбівці із заявами про те, що її колишній чоловік вчиняє над нею психологічне насильство. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, буковинець неодноразово словесно ображав жінку нецензурною лайкою та погрожував їй фізичною розправою.

Працівники поліції реагували на кожне повідомлення від жінки, неодноразово складали протоколи про адміністративне правопорушення на зловмисника, проводили з ним профілактично-роз’яснювальну роботу про неприпустимість таких дій. Однак порушника це не зупинило і він продовжував вчиняти психологічне насильство, яке відповідно до висновку судово-психіатричної експертизи, призвело до погіршення психічного здоров’я жінки та проявляється у формі розладу адаптації.

У серпні цього року Глибоцький районний суд Чернівецької області виніс стосовно 40-річного жителя села Горбівці обмежувальний припис, де заборонив правопорушнику приходити до помешкання колишньої дружини, розшукувати, вести листування і телефонувати їй. Проте чоловік продовжував систематично телефонувати та приходити буковинки, під час цього погрожував їй та виражався нецензурною лайкою. Відтак – жінка повторно звернулася до поліції із відповідною заявою.

Співробітники поліції миттєво відреагували на повідомлення заявниці. Поліцейські опитали учасників інциденту та зібрали достатню кількість доказів протиправної діяльності правопорушника.

Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт відносно буковинця до суду. Кривднику інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених статтею 126-1 (Домашнє насильство) та частиною 1 статті 390-1 (Невиконання обмежувальних заходів, обмежувальних приписів або непроходження програми для кривдників) Кримінального кодексу України.

Платинова Буковина, Чернівці

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