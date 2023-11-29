



Медитації онлайн - 29.11.2023 15:58

Медитація онлайн. Чому вона потрібна і як почати медитувати?

Сучасний світ сповнений турбот та інформаційного шуму. Щодня в нашій голові проносяться сотні та тисячі нав'язливих думок. Цей нескінченний потік інформації позначається на нашому здоров'ї, настрої та працездатності не найкращим чином. Залишатися у розслабленому стані та швидко концентруватися на важливих речах, коли це потрібно, допомагають медитації та медитативні практики.

Що таке медитація та навіщо вона потрібна?

Медитація - це спеціальні вправи, що допомагають людині "не залипати" на тривожних думках, які крутяться в голові, як настирливі мухи, забираючи енергію та радість. Кінцева мета таких практик – досягти повного спокою розуму та тіла за збереження усвідомленості та уважності.

Медитація існує тисячі років. Вона прийшла до нас із давніх філософських та духовних навчань. Особливого розвитку практика усвідомленості набула в буддизмі та індійській йозі, звідки й просочилася у широкі маси. Сьогодні медитативні способи оздоровлення душі та тіла активно використовують у роботі лікарі та психологи. Існує така думка - медитація потрібна абсолютно всім людям, оскільки вона позитивно впливає на стан нервової, серцево-судинної, травної та ендокринної системи.

Для створення медитації для вас особисто, або іншої людини напишіть нам в телеграм

Регулярні практики допомагають:

зміцнити психологічне та фізичне здоров'я;

перестати турбуватися про майбутнє і сумувати за минуле;

підвищити увагу та концентрацію, щоб досягати успіхів у роботі та навчанні;

позбутися стресу;

набути душевного спокою та внутрішньої гармонії.

Щоб освоїти медитативні практики на прийнятному рівні та відчути себе значно краще, бажано вправлятися по 15–20 хвилин щодня протягом півроку.

Які практики бувають?

Заспокоювати тривожний розум і "відключати" непотрібні думки можна у різний спосіб:

стежити за власним диханням;

співати мантри – гармонійні поєднання звуків та складів, які несуть певний зміст;

зосереджуватися на якомусь об'єкті, наприклад, полум'я свічки;

прислухатися до звуків чи відчуттів тіла;

візуалізувати – представляти якусь картину та розглядати її деталі.

Сьогодні існує чимало технік для розслаблення свідомості та тіла. Тут важливо пам'ятати, що медитація – це про особистий комфорт, зняття напруги та гармонію, тому вибирати потрібно ті способи, що вам до вподоби.

Як почати медитувати?

Для початку виберіть потрібну вам практику та час занять. Медитують зазвичай перед сном, щоб розслабитися та очистити розум від зайвої інформації, або вранці, щоб отримати заряд енергії на початку дня.

Перед практикою створіть у кімнаті приємну атмосферу. Для цього ви можете включити розслаблюючу медитативну музику, запалити свічки та пахощі. Телефон краще прибрати подалі або вимкнути, щоб вам ніхто не заважав. Після цього прийміть зручну позу. Сидіти у лотосі зовсім не обов'язково. Ви можете сісти по-турецьки, підвестися або навіть лягти – головне, щоб спина залишалася прямою, а вам було зручно. Наступний і основний крок - зосередьтеся на чомусь внутрішньому або зовнішньому і, нарешті, заспокойте час думки.

Як не закинути медитації на півдорозі?

Головне в медитації - не зупинятися, робити вправи регулярно, нехай і недовго, спочатку досить 5-10 хвилин. Якщо зупинити хід думок одразу не виходить, спробуйте "усунутись" і спостерігати за їх перебігом ніби збоку. Також ви можете почати вправи з аудіомедітацій. Голосові інструкції з музикою або без неї допоможуть увійти в медитативний стан і розслабитися.

Ті, хто тільки починають медитувати, можуть кинути практики, тому що не відчувають сильних змін спочатку. Щоб не зупинятися на півдорозі, новачкам важливо пам'ятати: медитація – не просто додатковий ресурс для фізичного та емоційного відновлення. Люди, які практикують її регулярно, проживають яскравіше життя і відчувають щастя сильніше, оскільки вчаться бачити його у звичайних речах.

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини