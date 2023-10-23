На Буковині поліцейські разом із небайдужими громадянами оперативно розшукали малолітню дитину

- 18.11.2023 13:49
На Буковині поліцейські разом із небайдужими громадянами оперативно розшукали малолітню дитину

На Буковині поліцейські разом із небайдужими громадянами оперативно розшукали малолітню дитину

Завдяки злагодженим діям правоохоронців та місцевих жителів півторарічного хлопчика з Хотина вдалося знайти. Наразі дитина перебуває у медичному закладі під наглядом лікарів. Щодо батьків поліцейські розпочали кримінальне провадження.

До поліції надійшло повідомлення від 32-річної жительки міста Хотин про те, що прокинувшись вранці, вони з чоловіком виявили відсутність свого малолітнього сина. Коли саме дитина зникла батьки сказати не змогли, оскільки перебували в стані алкогольного сп’яніння.

Отримавши повідомлення про зникнення малолітнього хлопчика, співробітники Ситуаційного центру ГУНП в Чернівецькій області негайно направили до пошуків дитини всі наряди поліції району, задіяли особовий склад ВП (м. Хотин) Дністровського РВП, інспекторів ювенальної превенції, оперативників, криміналістів, кінологів. Також до пошуків долучилися місцеві жителі.

Спільними зусиллями вдалося швидко розшукати хлопчика. Це дало змогу вчасно надати йому допомогу та запобігти непоправним наслідкам. Як виявилося, дитина блукала вулицями міста. Наразі правоохоронці передали малолітнього лікарям для обстеження.

У подальшому з дитиною будуть працювати представники соціальної служби у справах дітей та ювенальні поліцейські.

Дякуємо всім, хто долучився до пошуків хлопчика.

Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за статтею 166 ( Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України. За цей злочин передбачено покарання від двох до п'яти років обмеження волі або позбавлення волі на той самий термін.

 

Платинова Буковина, Чернівці

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