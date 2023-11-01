



Психологія шопінгу - 01.11.2023 00:09

Як офф-прайс рятує нашу нервову систему, розповідає ментор Вікторія

Хто хоч раз купував черговий топ або сумку під час нападу нічних покупок, а потім отримував посилку і думав: «А як, вибачте, я носитиму страусове пір'я на вельветі?» - Підніміть руку! Ми, до речі, теж перебуваємо в цьому клубі відчайдушних шопоголіків, які клацають на кнопку оплати, навіть не помічаючи цього. Точніше, перебували — донедавна, коли відкрили для себе магію офф-прайс шопінгу.

Ні, серйозно, ми, можна сказати, записалися до адептів. І тепер збираємось посвятити тебе в амбасадори офф-прайсу! Жодного тиску, лише раціональні факти, які доведуть, що шопінг у форматі «пошуку скарбів» справді допомагає нервовій системі. І дуже (дуже!) тішить банківську картку.

1. Імпульсивний шопінг - це теж залежність. Вона навіть має офіційну назву — оніоманія. Починається все досить нешкідливо: на роботі видався неприємний день, подруга навантажила своїми проблемами, на кухні перегоріли лампочки — захотілося порадувати шоколадним кексом. Або новими джинсами. Ну кому від такої приємної дрібниці буде гірше?

Нині — нікому. А згодом — тобі. Тому що «неекологічні» покупки, здійснені в нападі тривожності або нудьги, рідко коли вдало вбудовуються в гардероб. А потім, аналізуючи витрати в додатку свого банку, дивуємося: звідки там у графі «Одежда» зайві тисячі.

Блокувати інтернет-магазини — це все одно, що замикати кексики в шафі і знати, де лежить ключ. Краще не забороняти покупки, а просто перенести цей ритуал в інший простір. Наприклад, плануємо: після роботи чи замість обіду йдемо радувати себе в один із магазинів ТРЦ. А там..

А там трапляється магія. Ти заглядаєш углиб нескінченних рейлів з тренчами, пальто, светрами, простягаєш руку до джемпера, що сподобався, і торкаєшся до м'якої вовни, чіпаєш затишну «чебурашку», гладиш гарний оксамитовий жакет, а попереду — ще й ще більше тактильних. Кожен такий момент заземлює тебе, змушує відчувати матеріал на кінчиках пальців, почуватися тут і зараз. Цей прийом психологи рекомендують застосовувати регулярно, і магазини формату офф-прайс – чудовий простір для таких експериментів. Тим більше, що в магазині легко орієнтуватися — всі речі розділені за категоріями та розмірами.

Така практика дуже добре допомагає справлятися з тривогою, дозволяючи переключатися з нескінченних думок про проблеми та складнощі на те, що може бути важливим у цей момент. Вибираючи речі та приміряючи їх, ти задієш органи почуттів, які через візуальні та тактильні переживання створюють акцент на «тут і зараз», допомагають подбати про свої інтереси і, що особливо цінно, сприяють підняттю настрою.

А тепер уяви, що серед наших нескінченних рейлів та вішалок ти раптом знаходиш казково чудову сукню («Саме таке я колись хотіла!»). Або джинсування з художнім принтом, яке за секунду зв'яже половину твого гардероба в логічну капсулу, або ботфорти соковитого фіолетового відтінку — загалом те, що ти не шукала, але раптом знайшла. Адже тут змішання різних стилів, фасонів, речей із колекцій різних сезонів. І ось у твоєму кошику +1 супервдале поповнення.

"Але це те саме, що купити непотрібну футболку в нападі онлайн-шопінгу", - скажеш ти. Не зовсім. Все змінює ефект присутності: ти не бездумно «серфілу» в інтернеті, а дивилася, чіпала, приміряла — і на «карті скарбів» знайшла несподіваний «скарб». Радість від онлайн-купівлі закінчиться в момент, коли ти натискаєш «Сплатити», а «смак» від знахідки в офлайні триватиме тижнями і чатуватиме добрим хвастощом — «Дивіться, дівчата, що знайшла!».

І так, ось що важливо: знайшла саме ти, а не онлайн-алгоритми. А ще тому що в магазині немає продавців-консультантів і шопінг через це проходить самостійно, модна перемога цілком належить тобі і тільки тобі. І тому класна покупка в рази приємніша.

Авторська позиція стосовно подій життя дає великий простір для маневру. Людина, яка знає, що вибір зосереджений у його руках, з більшою готовністю змінює своє життя на краще, ніж той, хто почувається пішаком у чужій грі.

Зона комфорту

3. А тепер давай начистоту: так, ми теж відкрили для себе масу неймовірних наших українських брендів. Так, ми теж у великому захваті від місцевих дизайнерів та локальних марок, які із задоволенням підтримуємо. Але, боже, як приємно знайти штани, лофери або куртку брендів, що пішли!

«Ну, майже вінтаж», — часто жартуємо ми з колегами.

Чому нам так подобається мати те, що виділяє з навколишнього натовпу? Насамперед тому, що так ми здаємося собі більш «значними» та успішними. Іншими словами, ексклюзиви дозволяють нам підтримувати свою самооцінку, від рівня якої залежить у тому числі те, наскільки активними ми будемо надалі у досягненні наших амбітних цілей.

4Поговоримо про наболіле — про розмірну сітку. Ти знаєш, що розміру М технічно немає? Серйозно! Це раніше діяли ГОСТ-стандарти, а сьогодні кожен бренд розробляє розміри на власний розсуд. Ось і виходить, що азіатський М – це наш S, американський XS – часто наш М. А серед вітчизняних брендів такий самий творчий різнобій.

Чим у цьому плані гарний формат оф-прайс? У тебе в доступі величезна кількість речей різних розмірів, причому всіх варіацій: і повноцінні «емки», і «маломірні ескі», і все-все-все. Тому шанс знайти обновку не в базовому, а в ідеальному тобі розмірі дуже великий.

І окремий бонус для дівчат, яким загалом складно знайти свої розміри у класичних сітках: на рейлах ТРЦ об'єднані і традиційні «емки/ескі», і варіанти на XXXS та плюс-сайз. І це ми мовчимо про пошук одягу на нетипові фігури: вражаюча добірка речей з колекцій найрізноманітніших сезонів і дизайнерів не дасть піти без своєї речі — і, так, іноді ти забираєш з магазину одну таку єдину річ, що, зізнаємося, гріє душу фешіоністи.

Любов до свого тіла безвідносно до гонитви за нав'язаними соціумом розмірними стандартами — одна з важливих застав психічного здоров'я. Той факт, що перед тобою - безліч речей різних розмірів, фасонів і лекал, дозволяє не відчувати фрустрацію від того, що тобі або все мало, або все велике. Зайвий раз не педалюється механізм нереалістичного порівняння, коли ідея про «нормальність» якихось параметрів зовнішності провокує хворобливі роздуми про власну невідповідність їм

Я у мами хакер

5. І останній за черговістю, але не за важливістю факт (і, чесно кажучи, наш фаворит) – це можливість хакнути систему. У хорошому плані, звичайно! Тому що, приховувати не будемо, це неймовірно приємне почуття: вийти з магазину, знаючи, що здійснив якщо не покупку року, але дуже, дуже вигідну для себе угоду. Цифри тебе вразять: економія сягає 85% — це де, крім офф-прайсу, буває? Ну правда: брендова сумка, яка не стоїть як крило літака, це ж перемога!

На цій ідеї, до речі, і сформувалася концепція, яку ми називаємо «Полювання за скарбами». Повільно пересуваючись між рядами ТРЦ і розглядаючи/чіпаючи/відчуваючи кожну річ (не забуваємо про «заземлення»), ти в прямому сенсі шукаєш свій модний скарб: жакет, що ідеально сидить, або дизайнерський шарф, який (цілком можливо) не знайти більше ніде в місті.

ВИНИКАЮЧЕ ПРИ ЦЬОМУ ВІДЧУВАННЯ ТОГО, ЩО ТИ «ХАКНУЛА» СИСТЕМУ, Здійснивши СУПЕРВИГОДНЕ ПОКУПКУ, — ПРИЄМНА ПОБОЧНА ДІЯ ШОПІНГУ В ОФФ-ПРАЙСІ. І, ТАК, НА НЬОГО МИ, ГОВОРИМО ЧЕСНО, ПІДСІЛИ. І ЦЬОМУ РАДИ!

Що дає нам відчуття добробуту та можливість жити найкращий варіант власного життя, у тому числі з погляду психологічного комфорту? Розуміння, що ми самі керуємо власним вибором, і той факт, що за нього ми платимо стільки, скільки готові заплатити, а не стільки, скільки вимушені.

А якщо нам вдалося виявити в магазині те, що оптимально поєднує параметри якості, незамінності в нашому гардеробі і, що важливо, не обтяжує наш бюджет, то відчуття радості та гордості за те, що ти «хакнув» систему, може надовго затриматися всередині, даруючи позитивний гормональний буст настрою щоразу, коли ми виходимо у світ.

To-do list: як змусити магію офф-прайсу працювати на себе

1.Вноси шопінг у розклад, щоб він став ритуалом. Плануємо: у п'ятницю після роботи йдемо і там максимально «заземляємось»: відчуваємо текстуру одягу, чіпаємо, гладимо, приміряємо. Так

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