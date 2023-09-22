Регистрация авто на украинских номерах в Чехии

- 11.10.2023 14:12
Регистрация авто на украинских номерах в Чехии

С 1 октября 2023 г. Министерство транспорта Чехии запускает специальную систему регистрации для автомобилей с украинскими номерными знаками. Это обусловлено неспособностью национальных и местных властей устанавливать эффективные штрафы за нарушение ПДД украинскими водителями.

Как будет проходить регистрация украинских автомобилей в Чехии с 1 октября:

В сентябре текущего года на сайте Министерства транспорта будет опубликована полная и подробная информация о процедуре регистрации транспортных средств с украинскими номерами. Регистрация авто будут проводить местные органы власти с расширенными полномочиями.

Запуск соответствующей регистрации планируется в октябре этого года и вступит в силу с начала следующего года.

С начала января 2024 года граждане Украины обязаны зарегистрировать свои транспортные средства для использования их на территории Чешской Республики в течение семи дней. В противном случае на них может быть наложен штраф в размере до 30 000 чешских крон.

"Граждане Украины должны зарегистрировать транспортное средство, которым они пользуются на территории Чехии (они не обязательно должны быть его владельцами) не позднее, чем в течение 7 дней с момента получения временной защиты или визы в целях толерантности", - пояснил Медельский.

«Место проживания иностранцев в Чехии часто меняется, поэтому, если адрес невозможно проверить или он уже не действителен, город пытается отправить сообщение о штрафе в Украину, однако на получение сообщения могут уйти месяцы», — указывает Власакова.

«Потом штраф официально вручается лицу, но никто его не платит. Это создает проблемы для экономического сектора, пытающегося принудительно взыскивать штрафы», — отметила пресс-секретарь мэра.

Аналогичные проблемы с иностранцами из других стран Европы

Местные органы власти сталкиваются с схожими проблемами с иностранцами из других стран ЕС. В частности, в прошлом году Чешская полиция совместно с таможенными органами внедрила законодательную поправку. Согласно ей, если во время проверки на придорожном посту полиция узнает из записей, что водитель имеет неуплаченный штраф, она имеет право потребовать уплаты штрафа на месте.

Если водитель отказывается платить, полиция может конфисковать номерной знак или прикрепить к транспортному средству блокиратор.

Только в прошлом году полиции и таможне удалось увеличить сумму неуплаченных штрафов с 11 млн. чешских крон до 16 млн. крон. По данным полиции Чехии, более 60% не оплативших штраф были иностранными водителями.

Как обезопасить себя от лишних расходов, находясь за границей на собственном авто?

Планируя выезд за границу или уже находясь там на собственном автомобиле, важно не только подготовить необходимые документы и проверить техническое состояние авто, а также позаботиться о страховании, поскольку украинский полис ОСАГО не действует за границей.

Чтобы защитить себя от непредсказуемых расходов перед поездкой на собственном автомобиле за пределы Украины, автовладелец должен заранее оформить необходимое страхование, такое как полис «Зеленая карта».

Платинова Буковина, Чернівці

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