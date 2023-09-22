



Податкова слідкує за онлайн-продажами та перевіряє - 09.10.2023 11:39

Магазинам, торговцям в Instagram та Facebook та ін. приготуватися. Податкова слідкує за онлайн-продажами.

Податківці попередили, що магазини в Instagram та Facebook повинні офіційно зареєструвати свій бізнес, які вели свою підприємницьку діяльність незаконно.

У відомстві зазначили, що відстежують продажі онлайн у соціальних мережах та на інших інтернет-майданчиках. Але механізми моніторингу не розкрили.

Для провадження господарської діяльності обовʼязкова державна реєстрація субʼєкта господарювання.

Державна реєстрація суб’єктів господарювання – обов’язкова умова здійснення усіх видів підприємницької діяльності та запорука законності її ведення.

При цьому окремі продавці нехтують обов’язком реєстрації підприємницької діяльності, ухиляються від сплати податків, а розрахунки проводять через банківські картки фізичних осіб, що заборонено законодавством.

ДПС постійно отримує інформацію про факти здійснення системної господарської діяльності без державної реєстрації. Всі випадки досліджуються та перевіряються працівниками податкових органів, а у випадку підтвердження наданої інформації вживаються відповідні заходи реагування, в тому числі податкові перевірки.

Крім того, на сьогодні соціальні мережі Facebook, Instagram та інші інтернет майданчики стали бізнес-платформами з потужними маркетинговими інструментами, якими користуються громадяни для дистанційного продажу товарів або надання послуг.

Територіальними органи ДПС лише протягом вересня 2023 року встановлено непоодинокі випадки провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб’єкта господарювання:

Які види діяльності було зафіксовано останніми днями без реєстрації?

за провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб’єкта господарювання ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено штраф до 85 тисяч гривень з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення.

На Івано-Франківщині встановлено факт надання послуг валюто-обмінних операцій без державної реєстрації суб’єкта господарювання: http://surl.li/lxgsm

На Хмельниччині встановлено факти зайняття господарською діяльністю через мережу Інтернет без державної реєстрації як фізичною особою-підприємцем: http://surl.li/lxgst

Здійснення на Дніпропетровщині господарської діяльності з продажу мобільних аксесуарів та тютюнових виробів з ознаками фальсифікованої продукції без наявності дозвільних документів та без державної реєстрації як суб’єкта господарювання: http://surl.li/lxgtc

Здійснення на території міста Києва торгівельною мережею нелегальної господарської діяльності без державної реєстрації як суб’єкта господарювання: http://surl.li/lxgth

Незаконна діяльність (без державної реєстрації як суб’єкта господарювання) в Кіровоградській області фізичної особи при здійсненні операцій з обміну іноземної валюти: http://surl.li/lxgtm

На Сумщині встановлено продаж тютюнових виробів громадянами без державної реєстрації як суб’єктів господарювання та дозвільних документів на право здійснення такої торгівлі:

http://surl.li/lxgtt

Здійснення на Вінниччині господарської діяльності без державної реєстрації як суб’єкта господарювання з надання послуг прання килимів:

На Черкащині виявлено факти незаконної діяльності господарських об’єктів (без державної реєстрації як суб’єкта господарювання), які здійснювали продаж фальсифікованих підакцизних товарів: http://surl.li/lxgtx

Виявлення фактів незаконного обігу підакцизних товарів та ухилення від сплати податків СГ на території Чернігівської області: http://surl.li/lxgue

Одночасно нагадуємо, що за провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб’єкта господарювання ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено штраф до 85 тисяч гривень з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення.

Платинова Буковина, Чернівці

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