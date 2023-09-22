Податкова слідкує за онлайн-продажами та перевіряє

- 09.10.2023 11:39
Податкова слідкує за онлайн-продажами та перевіряє

 Магазинам, торговцям в Instagram та Facebook та ін. приготуватися. Податкова слідкує за онлайн-продажами.

Податківці попередили, що магазини в Instagram та Facebook повинні офіційно зареєструвати свій бізнес, які вели свою підприємницьку діяльність незаконно.

У відомстві зазначили, що відстежують продажі онлайн у соціальних мережах та на інших інтернет-майданчиках. Але механізми моніторингу не розкрили.

Для провадження господарської діяльності обовʼязкова державна реєстрація субʼєкта господарювання.

Державна реєстрація суб’єктів господарювання – обов’язкова умова здійснення усіх видів підприємницької діяльності та запорука законності її ведення.

При цьому окремі продавці нехтують обов’язком реєстрації підприємницької діяльності, ухиляються від сплати податків, а розрахунки проводять через банківські картки фізичних осіб, що заборонено законодавством.

ДПС постійно отримує інформацію про факти здійснення системної господарської діяльності без державної реєстрації. Всі випадки досліджуються та перевіряються працівниками податкових органів, а у випадку підтвердження наданої інформації вживаються відповідні заходи реагування, в тому числі податкові перевірки.

Крім того, на сьогодні соціальні мережі Facebook, Instagram та інші інтернет майданчики стали бізнес-платформами з потужними маркетинговими інструментами, якими користуються громадяни для дистанційного продажу товарів або надання послуг.

Територіальними органи ДПС лише протягом вересня 2023 року встановлено непоодинокі випадки провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб’єкта господарювання:

Які види діяльності було зафіксовано останніми днями без реєстрації?

за провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб’єкта господарювання ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено штраф до 85 тисяч гривень з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення.

На Івано-Франківщині встановлено факт надання послуг валюто-обмінних операцій без державної реєстрації суб’єкта господарювання: http://surl.li/lxgsm

На Хмельниччині встановлено факти зайняття господарською діяльністю через мережу Інтернет без державної реєстрації як фізичною особою-підприємцем: http://surl.li/lxgst

Здійснення на Дніпропетровщині господарської діяльності з продажу мобільних аксесуарів та тютюнових виробів з ознаками фальсифікованої продукції без наявності дозвільних документів та без державної реєстрації як суб’єкта господарювання: http://surl.li/lxgtc

Здійснення на території міста Києва торгівельною мережею нелегальної господарської діяльності без державної реєстрації як суб’єкта господарювання: http://surl.li/lxgth

Незаконна діяльність (без державної реєстрації як суб’єкта господарювання) в Кіровоградській області фізичної особи при здійсненні операцій з обміну іноземної валюти: http://surl.li/lxgtm

На Сумщині встановлено продаж тютюнових виробів громадянами без державної реєстрації як суб’єктів господарювання та дозвільних документів на право здійснення такої торгівлі:
http://surl.li/lxgtt

Здійснення на Вінниччині господарської діяльності без державної реєстрації як суб’єкта господарювання з надання послуг прання килимів:

На Черкащині виявлено факти незаконної діяльності господарських об’єктів (без державної реєстрації як суб’єкта господарювання), які здійснювали продаж фальсифікованих підакцизних товарів: http://surl.li/lxgtx

Виявлення фактів незаконного обігу підакцизних товарів та ухилення від сплати податків СГ на території Чернігівської області: http://surl.li/lxgue

Одночасно нагадуємо, що за провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб’єкта господарювання ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено штраф до 85 тисяч гривень з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення.

 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: перевірки онлайн продавців

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Регистрация авто на украинских номерах в Чехии Как будет проходить регистрация украинских автомобилей в Чехии с 1 октября:
- 11.10.2023 14:12
Ізраїль офіційно перейшов у стан війни: дані щодо загиблих та постраждалих Після початку бойових дій ізраїльський прем'єр Нетаньяху назвав
- 08.10.2023 16:42
В Англії роздають постраждалим від насильства спрей із розумною водою Поліція графства Дербішир вирішила застосовувати спреї з такою водою в
- 08.10.2023 15:34
Рух ХАМАС атакував Ізраїль уранці 7 жовтня Представники ХАМАС заявили, що під час військової операції
- 07.10.2023 14:41
На Буковині за минулу добу слідчі поліції задокументували три ДТП з потерпілими, одна – зі смертельним наслідком Дві аварії сталися в Чернівецькому районі, інша летальна
- 06.10.2023 16:34
Лаунчпад: що це і де можна ними скористатися? Що таке лаунчпад криптовалют?
- 04.10.2023 14:46
Власники iPhone 15 розповіли про опіки після використання смартфона Через підвищений нагрів нових смартфонів Apple деякі користувачі
- 03.10.2023 16:31
Під час стрілянини в ТЦ Бангкока загинули троє людей Нападник стріляв у центрі універмагу Paragon із пістолета.
- 03.10.2023 15:55
Virgin Galactic провела четвертий запуск туристів у космос Компанія Virgin Galactic здійснила четвертий комерційний суборбітальний політ
- 26.09.2023 16:32
Избыточный вес у детей. Как рассчитать массу тела и почему это важно? Причины избыточного веса у детей
- 22.09.2023 16:34

Всі новини