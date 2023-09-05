



Избыточный вес у детей. Как рассчитать массу тела и почему это важно? - 22.09.2023 16:34

Избыточный вес у детей и подростков – проблема, которая должна беспокоить как родителей, так и врачей. Все чаще лишние килограммы становятся причиной появления проблем, ранее считавшихся проблемами взрослых: сахарный диабет, высокое давление и т.д. Кроме того, избыточный вес в большинстве случаев влияет на самооценку, может привести к повышению тревожности и даже – развитию депрессии.

Обновленных данных о распространенности избыточного веса и ожирения у детей в Украине нет. Однако, по информации Всемирной организации по борьбе с ожирением, на 2018 год в Украине 26% мальчиков и 13,9% девочек в возрасте 7–17 лет имели избыточный вес или ожирение. Можно предположить, что несколько лет пандемии, а затем полномасштабная война не улучшает эту статистику.

Причины избыточного веса у детей

Обычно из-за высокой активности детский организм легко справляется с употребленными калориями. В то же время, иногда сочетаются несколько факторов, которые повышают риск избыточного веса. Основные – нехватка движения и несбалансированное питание. Однако в поиске причин нельзя игнорировать также генетические и гормональные факторы, стресс, поведенческие проблемы, иногда медикаментозное лечение других болезней и состояний.

Как выявить проблемы с весом у ребенка: расчет ИМТ

Понять, что ребенок имеет проблемы с весом, не всегда можно по одному внешнему виду. Одним из способов определить, есть ли у человека риск развития заболеваний, связанных с избыточным весом и ожирением, является определение индекса массы тела (ИМТ). Это – вес человека в килограммах, разделенный на квадрат роста в метрах.

Однако такая формула расчета работает только для взрослых. У детей и подростков (в возрасте от 2 до 20 лет) применяют сравнение среднестатистического соотношения квадрата роста к весу у детей аналогичного возраста и пола. Диапазон нормальных показателей определяют в периодических исследованиях детей и подростков, проводимых под эгидой ВОЗ в разных странах.

Такие диапазоны делятся на 4 категории:

Недостаточный вес – до 4% включительно.

Нормальный вес – 5-84%.

Лишний вес – 85-94%.

Ожирение – 95-100%.

Их вносят в так называемые перцентильные таблицы. Этими таблицами давно пользуются большинство педиатров и семейных врачей. Однако чтобы упростить расчеты для медицинских специалистов, а также для родителей, на платформе о здоровом школьном питании «Знаем» создан калькулятор ИМТ. Это очень удобный инструмент, учитывающий все возможные переменные величины, и может быстро определить ИМТ ребенка.

Для комплексной диагностики состояния здоровья ИМТ не может существовать само собой, а является лишь одним из критериев оценки вместе с уровнем физической активности, пищевыми привычками, семейной медицинской историей и т.д.

Как предотвратить появление избыточного веса у детей?

Мы выяснили, что есть факторы риска набора ребенком избыточного веса, которые находятся вне нашего контроля, однако есть такие, на которые мы можем влиять. Рассмотрим последние, потому что это тот случай, когда от наших действий зависит здоровье наших дорогих.

Будьте хорошим примером. Дети могут не слушать родителей, однако отлично берут с них пример. Если основа вашего рациона – бутерброды и спорадические перекусы, можно не ожидать, что ребенок будет есть брокколи и рыбу. В то же время, если сделать рациональное сбалансированное питание делом всей семьи – больше шансов, что ребенок чаще будет делать правильный выбор в пище.

Следите за режимом дня ребенка. Ребенок должен достаточно спать и двигаться. Некоторые исследования показывают, что малое количество сна может повышать риск ожирения. Достаточная двигательная активность не только способствует гармоничному развитию тела, но и помогает ему использовать полученную из пищи энергию.

Не огорчайтесь, если ребенок отказывается от новых продуктов. Иногда для того чтобы попробовать новый продукт, ей нужно 6-8 раз его предложить. Это нормально. Не отчаивайтесь. Экспериментируйте с температурой, текстурами, способами подачи пищи.

Обеспечьте свободный доступ к здоровым перекусам. Пусть дома в свободном доступе для ребенка вместо сладостей будут яблоки, несладкий йогурт, палочки моркови, перца и сельдерея с хумусом.

Не предлагайте еду для успокоения или награды. Стимулировать хорошие поступки конфетами или давать ребенку есть отчаяние, грусть или скуку – всегда плохая идея. Такие действия провоцируют нездоровые пищевые привычки, последствия которых ребенок может пронести через всю жизнь.

Платинова Буковина, Чернівці

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