Прості заходи профілактики проблем із потенцією

- 14.09.2023 15:40
Прості заходи профілактики проблем із потенцією

Чоловікам розкрили прості заходи профілактики проблем із потенцією
Уролог Єрмоленко: уникнути проблем з потенцією допоможуть лазня та активний спосіб життя

Уникнути проблем з ерекцією допоможуть лазня, невеликі фізичні навантаження та активний спосіб життя, упевнений лікар-уролог Микола Волченко. Ці та деякі інші прості заходи профілактики імпотенції він розкрив чоловікам у розмові із виданням Life.

За словами Волченка, проблеми з ерекцією загрожують насамперед чоловікам, які ведуть сидячий спосіб життя, оскільки відсутність руху призводить до пригнічення м'язових та судинних функцій організму. Це, своєю чергою, підвищує ризик розвитку аденоми простати. При цьому, як зазначив фахівець, навіть звичайна ходьба та легке фізичне навантаження зміцнюють м'язи тазового дна та покращують самопочуття.

Уролог також порадив чоловікам для профілактики проблем із потенцією відмовитися від вживання алкоголю та куріння та стежити за вагою. Шкідливі звички та ожиріння погіршують кровопостачання геніталій, наслідком чого стає відсутність ерекції або її зникнення під час статевого акту.

Крім цього, уролог Микола Волченко запропонував чоловікам частіше відвідувати лазню, яка позитивно впливає на роботу серця і робить судини еластичними, і регулярно вживати джерела білка — яловичину, м'ясо індички, кролика або курки.

Чоловічому організму необхідний тваринний білок в помірній кількості, оскільки він є необхідним компонентом для синтезу тестостерону, зростання та підтримування м'язової маси.

Раніше лікар-нарколог Дар'я Єрмоленко розповіла, що залежно від індивідуальних факторів протверезіти людина може в строк від кількох годин до кількох днів. При цьому в період витверезіння відбувається зневоднення, зміна кислотно-лужного балансу крові, а також спостерігається дефіцит вітамінів та мікроелементів.

Платинова Буковина, Чернівці

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