



Виявлено теплий Юпітер із рекордно довгою орбітою - 01.09.2023 12:50

Виявлено теплий юпітер із рекордно довгою орбітою

The Astrophysical Journal Letters: виявлені довгоперіодичні теплі юпітери

Вчені Університету Нью-Мексико та Массачусетського технологічного інституту виявили та підтвердили існування двох довгоперіодичних екзопланет, при цьому одна з них має найбільший період обертання, який колись виявлявся космічним телескопом TESS. Про це повідомляється у статті, опублікованій у журналі The Astrophysical Journal Letters.

Дві довгоперіодичні планети-гіганти обертаються навколо TOI-4600 зірки-карлика спектрального класу К (помаранчеві зірки) і належать до класу планет, відомих як теплі юпітери. Планети цього класу зазвичай мають орбітальний період 10-200 днів і вшестеро перевищують радіус Землі. Період TOI-4600 b становить 82,69 дня, або майже три місяці, і період TOI-4600 c – рекордні 482,82 дні, або 16 місяців.

Радіус TOI-4600 b приблизно в сім разів перевищує радіус Землі та займає проміжне положення між радіусами Нептуна та Сатурна. Її температура сягає 76 градусів за Цельсієм. Друга планета має радіус приблизно в дев'ять з половиною разів більше за радіус Землі, тобто за розміром вона схожа на Сатурн. Її температура досягає -78 градусів Цельсія, що робить її однією з найхолодніших планет, виявлених TESS.

TESS – космічний телескоп, який проводить пошук кандидатів у екзопланети щодо зміни блиску їхніх батьківських світил. Цей підхід називається транзитним методом, оскільки падіння блиску зірки відбувається завдяки проходженню (транзиту) екзопланети на тлі диска.

Платинова Буковина, Чернівці

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