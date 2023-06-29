Підвищення лібідо - новий метод

- 29.06.2023 16:21
Підвищення лібідо - новий метод

Вчені знайшли процедуру, яка підвищує лібідо у жінок за 30 хвилин.

У Мічигані виявили, що електрична стимуляція клітора підвищує лібідо у жінок.

﻿Вчені знайшли процедуру, яка підвищує лібідо у жінок за 30 хвилин

Вчені з університету Мічігану з'ясували, що вплив електричних імпульсів на клітор може підвищити статевий потяг у жінок. Результати дослідження представлені в каталозі препринтів medRxiv і вважаються попередніми до публікації в журналі, що рецензується.

У дослідженні взяли участь п'ять жінок із сексуальною дисфункцією, у тому числі дві жінки із травмами спинного мозку. Перед сеансом еклектичної стимуляції жінок попросили оцінити своє сексуальне збудження за шкалою від одного до п'яти.

У клініці дослідники помістили два невеликі круглі електроди на клітори жінок, які стимулювали їх слабкими електричними імпульсами протягом 30 хвилин.

Результати показали, що у трьох жінок без травм спинного мозку збудження збільшилося на один-два бали за п'ятибальною шкалою. У двох жінок із травмами хребта спостерігалося вражаюче збільшення збудження на два-три бали.

У ході сеансу вчені стимулювали дорсальний генітальний нерв, який проходить по обидва боки кліторального стовбура та відповідає за чутливість органу. Учасниці не зазнали жодних побічних ефектів лікування.

У майбутніх дослідженнях вчені мають намір перевірити вплив перегляду порно чи інших стимулів на ефект процедури.

Низьке лібідо — поширена проблема, що стосується 20% чоловіків і 40% жінок у якийсь момент їхнього життя. Якщо втрата лібідо не пов'язана зі стресом, вагітністю або пологами або стає занадто тривалою, людині може бути потрібна допомога лікаря.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: лібідо у жінок, підвищення лібідо у жінок

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Статистика Дерслужби зайнятості за І півріччі 2023 року Протягом січня-червня 2023 року послугами Державної служби зайнятості скористалися понад
- 11.07.2023 10:00
Курс Перепрошивка мислення 3.0 Правильні установки в психіці з ментором, які дозволять вам домогтися стійких змін у житті
- 09.07.2023 11:16
Командири "Азова" повернулися в Україну з Туреччини Володимир Зеленський повідомив, що екс-командири «Азова» Прокопенко та Паламар повернулися в Україну
- 08.07.2023 18:30
США передають Україні касетні боєприпаси Передача ЗСУ касетних боєприпасів викликала шаленц реакцію у російських пропагандистів.
- 08.07.2023 18:21
Чернівчанці загрожує позбавлення волі до 15 років за замах на вбивство сусідки Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що
- 07.07.2023 16:58
У Латвії оцінили шанси на вступ України до НАТО У Латвії оцінили шанси на вступ України до НАТО
- 07.07.2023 11:54
Ринок нерухомості України статистика у червні Протягом червня в Україні здали в експлуатацію сім новобудов, які
- 06.07.2023 11:03
Ви притягуєте у своє життя те, про що думаєте Кожна думка, незалежно від того, позитивна вона чи негативна, має
- 22.06.2023 16:06
Як відносини між батьками впливають на дітей Якщо ви засмучені та тривожні, методи виховання, які ви
- 16.06.2023 15:32
Галкін висміяв співака Shaman, Shaman відповів Shaman прокоментував образливий жарт Галкіна
- 15.06.2023 12:07

Всі новини