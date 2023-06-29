Підвищення лібідо - новий метод- 29.06.2023 16:21
Вчені знайшли процедуру, яка підвищує лібідо у жінок за 30 хвилин.
У Мічигані виявили, що електрична стимуляція клітора підвищує лібідо у жінок.
Вчені знайшли процедуру, яка підвищує лібідо у жінок за 30 хвилин
Вчені з університету Мічігану з'ясували, що вплив електричних імпульсів на клітор може підвищити статевий потяг у жінок. Результати дослідження представлені в каталозі препринтів medRxiv і вважаються попередніми до публікації в журналі, що рецензується.
У дослідженні взяли участь п'ять жінок із сексуальною дисфункцією, у тому числі дві жінки із травмами спинного мозку. Перед сеансом еклектичної стимуляції жінок попросили оцінити своє сексуальне збудження за шкалою від одного до п'яти.
У клініці дослідники помістили два невеликі круглі електроди на клітори жінок, які стимулювали їх слабкими електричними імпульсами протягом 30 хвилин.
Результати показали, що у трьох жінок без травм спинного мозку збудження збільшилося на один-два бали за п'ятибальною шкалою. У двох жінок із травмами хребта спостерігалося вражаюче збільшення збудження на два-три бали.
У ході сеансу вчені стимулювали дорсальний генітальний нерв, який проходить по обидва боки кліторального стовбура та відповідає за чутливість органу. Учасниці не зазнали жодних побічних ефектів лікування.
У майбутніх дослідженнях вчені мають намір перевірити вплив перегляду порно чи інших стимулів на ефект процедури.
Низьке лібідо — поширена проблема, що стосується 20% чоловіків і 40% жінок у якийсь момент їхнього життя. Якщо втрата лібідо не пов'язана зі стресом, вагітністю або пологами або стає занадто тривалою, людині може бути потрібна допомога лікаря.
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