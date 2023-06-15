Галкін висміяв співака Shaman, Shaman відповів

- 15.06.2023 12:07
Галкін висміяв співака Shaman, Shaman відповів

Shaman прокоментував образливий жарт Галкіна

російський виконавець Shaman (Ярослав Дронов) розповів про своє ставлення до жартів Максима Галкіна (визнано в росії іноагентом) про пісню «Встанем».

Артист заявив, що радий такій кількості уваги до своєї творчості з боку Галкіна. Дронов зазначив, що кожен реагує по-своєму.

Фанатизм, він, знаєте, різний буває, - заявив співак .

Раніше на концерті в США Галкін висміяв пісню співака «Встанемо», заявивши, що артист найближчим часом співатиме у Гаазі: «Сядемо!». Також Галкін засудив артистів, які залишились у Росії. Так, він різко висловився про Поліну Гагаріну, Сергія Лазарєва і актора Івана Охлобистіна.

Раніше жартома Галкіна прокоментувала телеведуча Ольга Скабеєва, назвавши гумориста «звичайною гнідою».

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: Shaman, Галкін

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