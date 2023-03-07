Чоловік пограбував заправку на копійчану суму і 14 років ховався у печері.

- 13.03.2023 21:58
Чоловік пограбував заправку на копійчану суму і 14 років ховався у печері.

Чоловік пограбував заправку на копійчану суму і 14 років ховався у печері.
Мешканець Китаю 14 років ховався в печері після пограбування заправки

Житель Китаю, який пограбував автомобільну заправку у 2009 році та викрав 156 юанів (1,7 тисячі рублів), 14 років ховався від поліції у печері у віддаленій гірській місцевості, перш ніж здався. Про це повідомляє Oddity Central.

Лю Моуфу із села у китайській провінції Хубей було близько 30 років, коли він взяв участь у пограбуванні автомобільної заправки разом зі своїм свояком та ще одним спільником. Вони вкрали копійчану суму: 156 юанів (1,7 тисяч рублів). 60 юанів (654 рублі) грабіжники відразу витратили на їжу. У результаті кожного з них залишилося всього по 32 юаня (348 рублів).

Грабіжникам вдалося втекти з місця злочину, але невдовзі поліція розшукала обох спільників Моуфу та заарештувала їх. Чоловік зрозумів, що його затримання — лише питання часу, і вирішив сховатися, щоб уникнути в'язниці.

Моуфу кілька днів провів у лісі, поки поліція обшукувала його будинок і допитувала сім'ю. Зрештою, він оселився в невеликій карстовій печері і забезпечував себе їжею за рахунок полювання. Крім того, іноді чоловік заходив у село, щоб украсти картоплю чи м'ясо і на кілька хвилин побачитися з батьками.

Моуфу приходив додому лише під час великих фестивалів, коли на площі збирався натовп місцевих жителів, у якому легко загубитися. Незважаючи на всі застереження, іноді його помічали сторонні, тому поліція не переставала на нього полювати.

Платинова Буковина, Чернівці

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