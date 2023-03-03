



Чоловік вирішив поснідати на заправці та розбагатів - 03.03.2023 14:47

UPI: американець заїхав поснідати після роботи та зірвав джекпот

Житель американського міста Джорджтаун, штат Кентуккі, заїхав на автомобільну заправку, щоб купити сніданок, і розбагатів, зірвавши джекпот у лотерею. Про це повідомляє інформаційне агентство UPI.

Вранці після нічної зміни на роботі Геррі Хілл вирішив зупинитися на автомобільній заправці, щоб заповнити запас палива та поснідати. Водночас чоловік придбав квиток моментальної лотереї.

Хілл одразу стер з квитка захисний шар і побачив, що виграв 50 тисяч доларів (3,7 мільйона рублів). «Я відніс квиток продавцю, щоб той перевіряв його ще раз. Він сказав, що розмір виграшу перевищує суму, яку він міг би виплатити на місці, тому мені потрібно їхати до Луїсвілла для отримання призу. Від несподіванки навіть втратив апетит і не зміг спокійно з'їсти сніданок», — зізнався американець.

Щасливчик додав, що приз дуже допоможе йому із фінансами. «Цей виграш не переверне моє життя, але він дуже значний», — підсумував він.

Раніше повідомлялося, що у США житель штату Меріленд купив лотерейні квитки у місцевому магазині продуктів та повернувся додому мільйонером. Чоловік розповів, що відсвяткує свою перемогу та поїде у гори, а потім купить новий будинок для себе та сина на виграні гроші.

Платинова Буковина, Чернівці

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