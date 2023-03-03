Україна одержала першу систему ПРО Patriot

- 10.03.2023 14:35
Україна одержала першу систему ПРО Patriot

Україна одержала першу систему ПРО Patriot - про це повідомляють ЗМІ.

Юрий Ігнат, речник командування повітряних сил України 11 березня 2023 року цю новину заперечив.

Україна отримала одну з двох систем протиракетної оборони (ПРО) Patriot («Петріот»), обіцяних їй США та Німеччиною, але поки що вона не введена в дію, повідомили ЗМІ.

Як пише Financial Times, також очікується постачання кількох систем Patriot з Нідерландів.

Раніше в інтерв'ю американському телеканалу CNN координатор зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі заявив, що системи Patriot не допоможуть ЗСУ проти російських крилатих ракет і дронів. За його словами, Patriot є ефективним для перехоплення балістичних ракет, передає РИА «Новости».

Нагадаємо також, що голова польського Міноборони Маріуш Блащак заявив, що завдяки Польщі Україна отримала зенітно-ракетні комплекси Patriot та перші танки Leopard.

Платинова Буковина, Чернівці

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