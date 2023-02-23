Візначено тривалість імунітету після COVID

- 24.02.2023 10:38
Візначено тривалість імунітету після COVID

Розкрито тривалість імунітету після COVID
Lancet: ризик тяжкого COVID при повторній інфекції знижується на 88 відсотків

У пацієнтів, які раніше були інфіковані SARS-CoV-2, ризик госпіталізації або смерті від COVID-19 знижується на 88 відсотків протягом як мінімум десяти місяців порівняно з тими, хто раніше не був інфікований. Це розкрили вчені Школи медицини Вашингтонського університету, які опублікували статтю журналу Lancet.

Дослідники провели огляд та метааналіз усіх попередніх наукових праць, у яких порівнювали зниження ризику повторного зараження COVID-19 серед невакцинованих осіб із попередньою інфекцією та невакцинованих людей без попередньої інфекції, опублікованих до вересня 2022 року. У вибірку увійшли 65 досліджень, проведених у 19 країнах, при цьому оцінювалися такі результати, як позитивні результати тесту на коронавірус, симптоматичні прояви інфекції та тяжкий перебіг захворювання.

Аналіз 21 дослідження показав, що захист від повторного зараження варіантами, що передують штаму омікрон, становив близько 85 відсотків протягом одного місяця і знизився приблизно до 79 відсотків через десять місяців. Захист від інфекції проти зараження варіантом омікрон BA.1 був нижчим (74 відсотки протягом одного місяця) і знижувався швидше - до 36 відсотків приблизно через десять місяців.

Аналіз п'яти досліджень, у яких розглядалися випадки важких захворювань, продемонстрував, що захист залишався високим протягом десяти місяців: 90 відсотків для предкових штамів альфа та дельта та 88 відсотків для омікрону BA.1. Шість досліджень, що оцінюють захист безпосередньо від різновидів штаму омікрон (BA.2 і BA.4/BA.5), показали значне зниження захисту у випадку, якщо попередня інфекція була преомікронним варіантом. Але якщо людина перенесла інфекцію штамом омікрон, захист підтримувався на вищому рівні.

Ключові слова: імунітет к ковід статистика

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Пожениться онлайн в Украине: как и где? Как подать заявление о женитьбе онлайн? Это возможно
- 27.02.2023 16:14
Біженці з України можуть перебувати в Грузії без визи два роки Постановою Уряду Грузії від 24 лютого 2023 року №81 внесено зміни до постанови №255 від 5 червня 2015 року
- 27.02.2023 15:50
За вчинення домашнього насильства судитимуть жителя Вижниччини: слідчі поліції завершили досудове розслідування До поліції звернулася 42-річна жінка із заявою про те, що її колишній чоловік систематично вчиняє над
- 27.02.2023 15:14
Київ має час до осені, щоб відвоювати території, далі Захід настоїть на переговори з кремлем За інформацією видання, "у США, як і в Німеччині, за зачиненими дверима
- 27.02.2023 14:47
У мишей знайшли дзеркальні нейрони, які відповідають за агресію. Вчені Стенфордського університету виявили у мишей дзеркальні нейрони, які
- 27.02.2023 09:35
Оточення путіна боїться говорити йому правду Ділове британське видання Financial Times опублікувало власне
- 23.02.2023 16:30
Напрямок Маріуполя вже досяжний для України! Напрямок Маріуполя вже не є для нас абсолютно недосяжним
- 23.02.2023 16:25
Вітамін D ефективний для лікування шкірного висипу Вчені з організації Northwestern Medicine виявили, що вітамін
- 23.02.2023 15:41
У місті Орландо в американському штаті Флорида журналістта дитина були вбиті під час репортажу з місця вбивства За повідомленнями поліції, іншого репортера і матері дівчинки було поранено тією ж людиною
- 23.02.2023 14:45
В Міноборони України назвали 10 основних перемог за рік війни Українське міністерство оборони опублікувало список із 10
- 23.02.2023 13:51

Всі новини