



Візначено тривалість імунітету після COVID - 24.02.2023 10:38

Розкрито тривалість імунітету після COVID

Lancet: ризик тяжкого COVID при повторній інфекції знижується на 88 відсотків

У пацієнтів, які раніше були інфіковані SARS-CoV-2, ризик госпіталізації або смерті від COVID-19 знижується на 88 відсотків протягом як мінімум десяти місяців порівняно з тими, хто раніше не був інфікований. Це розкрили вчені Школи медицини Вашингтонського університету, які опублікували статтю журналу Lancet.

Дослідники провели огляд та метааналіз усіх попередніх наукових праць, у яких порівнювали зниження ризику повторного зараження COVID-19 серед невакцинованих осіб із попередньою інфекцією та невакцинованих людей без попередньої інфекції, опублікованих до вересня 2022 року. У вибірку увійшли 65 досліджень, проведених у 19 країнах, при цьому оцінювалися такі результати, як позитивні результати тесту на коронавірус, симптоматичні прояви інфекції та тяжкий перебіг захворювання.

Аналіз 21 дослідження показав, що захист від повторного зараження варіантами, що передують штаму омікрон, становив близько 85 відсотків протягом одного місяця і знизився приблизно до 79 відсотків через десять місяців. Захист від інфекції проти зараження варіантом омікрон BA.1 був нижчим (74 відсотки протягом одного місяця) і знижувався швидше - до 36 відсотків приблизно через десять місяців.

Аналіз п'яти досліджень, у яких розглядалися випадки важких захворювань, продемонстрував, що захист залишався високим протягом десяти місяців: 90 відсотків для предкових штамів альфа та дельта та 88 відсотків для омікрону BA.1. Шість досліджень, що оцінюють захист безпосередньо від різновидів штаму омікрон (BA.2 і BA.4/BA.5), показали значне зниження захисту у випадку, якщо попередня інфекція була преомікронним варіантом. Але якщо людина перенесла інфекцію штамом омікрон, захист підтримувався на вищому рівні.

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