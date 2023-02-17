



Молдова відкинула заяву Росії про підготовку провокації в Придністров'ї - 22.02.2023 14:58

Молдова відповіла на заяву міністерства оборони Росії про нібито підготовку інсценування наступу російських військ з території Придністров'я, яка насправді, за словами російської влади, замислюється як озброєна провокація України проти проросійського анклаву Молдови.

"Державна влада не підтверджує інформацію, поширену сьогодні вранці міністерством оборони Росії. Закликаємо до спокою та отримання інформації з офіційних та перевірених джерел Республіки Молдова", - йдеться у заяві молдавської влади.

"Наші відомства співпрацюють із закордонними партнерами, і у разі загрози для країни суспільство негайно буде поінформовано", - стверджують у Кишиневі.

Раніше російське міноборони заявило, що українські диверсанти, переодягнені у російську військову форму, мають намір здійснити вторгнення у Придністров'я.

Російська сторона регулярно анонсує подібні "диверсії" з боку Києва, у тому числі із застосуванням хімічної зброї чи "брудної бомби". Жодна з подібних заяв не підтверджувалася.

Влада Молдови розглядає дії Росії як спроби дестабілізації ситуації в країні.

На початку лютого глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Молдова може стати наступною Україною.

У середині лютого президент Молдови Майя Санду заявила, що Україна передала Кишиневу розвіддокументи, з яких випливає, що Росія готує у Молдові "підривні дії".

Згідно з оперативними даними, до країни мали прибути групи військових у цивільному одязі для подальшої організації заворушень у столиці. Усі вони, як стверджувалося, громадяни Росії, Білорусі, Чорногорії та Сербії.

Минулого тижня, виступаючи на Мюнхенській конференції, Санду заявила, що Росія веде проти Молдови гібридну війну, використовуючи економічний тиск та пропаганду.

Платинова Буковина, Чернівці

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