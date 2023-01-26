



У США припинилося виробництво легендарної моделі Boeing - 30.01.2023 13:52

У США перестали випускати Boeing 747

Компанія Boeing 31 січня доставить останній літак Boeing легендарної моделі 747, у модифікації 747-8 Freighter, вантажної авіакомпанії Atlas Air, після чого її виробництво офіційно припиниться, пише Financial Times.

Як підкреслили журналісти, Boeing 747 «відбив дух епохи реактивних літаків і завдяки своїм можливостям, ефективності та дальності польоту допоміг зробити комерційні польоти доступними для широких мас». На момент створення модель стала найбільшим, найважчим і містким пасажирським літаком. За цими характеристиками її не могли перевершити ще 36 років - до розробки Airbus A380.

За 50 років американський виробник поставив 1574 таких моделей для більш ніж 100 клієнтів. У найбільшій версії він міг перевозити понад 500 пасажирів і досі залишається найдовшим у світі з комерційних літаків, що експлуатуються, — 76,2 метра.

Boeing почала згортати виробництво чотиримоторної версії 747-го кілька років тому, оскільки на ринку стали лідирувати «ефективніші» двомоторні літаки, уточнює видання. Останній пасажирський Boeing 747 був випущений ще в 2017 році, з того часу деякі компанії замовляли його як вантажний літак через можливість організувати навантаження через носову частину.

Компанія також продовжувала діяти престижний контракт на постачання Boeing 747 з Air Force One, повітряними силами президента США. Глава держави літає на ньому з 1990 року. Як розповів виробник, вантажопідйомність останньої у світі моделі 747 становить 133,1 тонни, що достатньо для перевезення 10699 золотих злитків.

Платинова Буковина, Чернівці

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