У США припинилося виробництво легендарної моделі Boeing

- 30.01.2023 13:52
У США припинилося виробництво легендарної моделі Boeing

У США перестали випускати Boeing 747

Компанія Boeing 31 січня доставить останній літак Boeing легендарної моделі 747, у модифікації 747-8 Freighter, вантажної авіакомпанії Atlas Air, після чого її виробництво офіційно припиниться, пише Financial Times.

Як підкреслили журналісти, Boeing 747 «відбив дух епохи реактивних літаків і завдяки своїм можливостям, ефективності та дальності польоту допоміг зробити комерційні польоти доступними для широких мас». На момент створення модель стала найбільшим, найважчим і містким пасажирським літаком. За цими характеристиками її не могли перевершити ще 36 років - до розробки Airbus A380.

За 50 років американський виробник поставив 1574 таких моделей для більш ніж 100 клієнтів. У найбільшій версії він міг перевозити понад 500 пасажирів і досі залишається найдовшим у світі з комерційних літаків, що експлуатуються, — 76,2 метра.

Boeing почала згортати виробництво чотиримоторної версії 747-го кілька років тому, оскільки на ринку стали лідирувати «ефективніші» двомоторні літаки, уточнює видання. Останній пасажирський Boeing 747 був випущений ще в 2017 році, з того часу деякі компанії замовляли його як вантажний літак через можливість організувати навантаження через носову частину.

Компанія також продовжувала діяти престижний контракт на постачання Boeing 747 з Air Force One, повітряними силами президента США. Глава держави літає на ньому з 1990 року. Як розповів виробник, вантажопідйомність останньої у світі моделі 747 становить 133,1 тонни, що достатньо для перевезення 10699 золотих злитків.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: Boeing 747 виробництво, Boeing 747-8 Freighter

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

росія готує новий наступ у Донецькій області лютий 2023 За останні три дні Росія, ймовірно, перевела розвідувальні атаки в районі
- 31.01.2023 14:20
Швидкого рішення про вступ України до ЄС на саміті не буде Згідно з проектом комюніке, з яким ознайомилося видання Euractiv, лідери ЄС
- 31.01.2023 14:18
Міжнародна федерація журналістів виключить Спілку журналістів Росії Скандинавські профспілки журналістів звинуватили Міжнародну федерацію журналістів (IFJ) у "корупційній діяльності"
- 31.01.2023 13:17
Як оформити посвідчення особи на повернення в Україну для депортованих українців У листопаді Кабмін запровадив експериментальний проєкт для оформлення посвідчення на повернення в Україну депортованих людей.
- 31.01.2023 11:24
Парламент Туреччини відмовився схвалити прийняття Швеції та Фінляндії до НАТО
- 30.01.2023 13:53
Блумберг: Путін готує новий наступ на Україну, війна може затягтися на роки Майже через рік після вторгнення, яке мало зайняти кілька тижнів, російський президент
- 27.01.2023 17:00
Кабмін України заборонив чиновникам їздити за кордон Таку постанову сьогодні було ухвалено на засіданні кабінету міністрів України.
- 27.01.2023 14:29
338-й день війни в Україні: головне Йде 338-й день війни, ось головне 27.01.23р.
- 27.01.2023 14:15
Николая Тищенко уволили и исключили из партии Также Тищенко могут исключить из состава фракции «Слуга народа».
- 26.01.2023 16:19
Британська розвідка: росія готує поповнення для України У своєму свіжому зведенні в обліковому записі міноборони Великобританії
- 26.01.2023 15:53

Всі новини