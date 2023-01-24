Блумберг: Путін готує новий наступ на Україну, війна може затягтися на роки

- 27.01.2023 17:00
Блумберг: Путін готує новий наступ на Україну, війна може затягтися на роки

Майже через рік після вторгнення, яке мало зайняти кілька тижнів, російський президент Володимир Путін готує новий наступ на Україну, водночас готуючи свою країну до конфлікту зі США та їхніми союзниками, йдеться у статті агентства Блумберг. За його оцінкою, Путін підготувався до того, що конфлікт триватиме багато років.

Кремль прагне продемонструвати, що його війська можуть повернути собі ініціативу після кількох місяців відступу, чинячи тиск на Київ та його союзників для того, щоб вони погодилися на якесь перемир'я, яке дозволить Росії зберегти контроль над територією, яку вона зараз окупує. Так описали ситуацію російські офіційні особи та їхні радники у розмовах із Блумбергом.

Навіть Путін не може заперечувати слабких сторін російської армії, на зміцнення якої він витратив десятиліття. Російські війська втратили понад половину початкових завоювань в Україні, пише агентство. Його джерела розповіли, що постійні невдачі на фронті багатьох у Кремлі змусили реалістичніше ставитися до своїх амбіцій і визнати, що навіть утримання нинішньої лінії фронту було б досягненням.

Однак Путін, як і раніше, переконаний, що більші сили та готовність Росії зазнавати втрат (які вже зараз обчислюються десятками тисяч, за оцінками США та Європи) дозволять їй здобути перемогу, незважаючи на невдачі.

Відновлення наступу може розпочатися вже у лютому-березні, припустили джерела Блумберга, близькі до Кремля. Їхні коментарі відповідають побоюванням України та її союзників, і наступ може розпочатися до того, як Київ отримає бойові танки зі США та Європи.

Рішучість Путіна віщує ще одну смертоносну ескалацію війни, оскільки Київ готується до наступу і відкидає будь-які варіанти перемир'я, які залишили б Росії окуповані їй території. Путін вважає, що він не має іншої альтернативи, окрім як перемогти в конфлікті, який він вважає екзистенційним. Новий виток мобілізації можливий вже цієї весни, вважають джерела Блумберга, а економіка та суспільство дедалі більше підлаштовуються під потреби війни.

Американські та європейські розвідки запитують, чи має Росія ресурси для нового великого наступу, тоді як союзники України вперше готуються відправити бойові танки, які могли б допомогти українським військам прорвати російські позиції, йдеться в статті.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: Блумберг про наступ путина

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