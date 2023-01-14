



Загинув глава МВС Денис Монастирський - силовик нової формації. - 18.01.2023 11:40

Сьогодни в Києві сталася авіатроща. Під Києвом вертоліт впав поруч з дитячим садом: 18 погибших серед них троє дітей і глава МВС України. Олексій Кулеба: "По состоянию на 10:30 - 18 погибших, в тому числі троє дітей. Відомо про 29 ранених, серед яких 15 дітей".

Денис Монастирський був силовик нової формації - що означає для України гібель глави МВС ?

Дениса Монастирський змінив у креслі глави МВС Арсена Авакова був типовим і дуже характерним кадровим призначенням президента Володимира Зеленського.

Монастирський був молодим (на момент призначення йому був 41 рік), компетентним у сфері права (кандидат юридичних наук), але ніколи не був частиною недореформованої правоохоронної системи України та не мав політичного досвіду.

Думається, за такими, як Монастирський, було майбутнє в країні, яку планував побудувати президент Зеленський.

Під Києвом вертоліт упав поруч із дитячим садом: 18 погибших, у тому числі троє дітей і глава МВС України

Можна посперечатися про те, наскільки системообразующей була фігура Монастирського в системі української влади, особливо після початку великої війни. Безспорно, що в протилежності своєму предшественнику Авакову, стиль якого керівництво передбачав концентрацію повноважних властей у своїх руках, Монастирський з першого дня в цьому креслі дав пограничникам, служби позаштатних ситуацій, Нацгвардії, що знаходяться під крилом його відомства, максимальну автономію.

Так і таким прикладом продемонстрував зміну підходу нової влади до МВС: міністр особисто проводив у школі уроки з безпеки дорожнього руху або виступав за вільний оборот зброї в країні - річ, немислима для правоохоронців старшого покоління.

А ще, згадав Монастирський в інтерв'ю Washington Post, саме він першим повідомив Зеленському вночі 24 лютого про те, що російські війська масово вторгаються на територію України.

Сьогодні утром Монастирський разом зі своєю командою вилетів з Києва в командування - про нього відомо тільки те, що направлявся міністр в один із "горячих точок" на карті України.

Перший заступник Дениса Монастирського і його ровесник Євгеній Єнін, теж знаходився в розбитому вертолете, був, на відміну від свого шефа, надзвичайно досвідченим держслужбовцем.

Випускник академії СБУ, він більше десяти років віддав кар'єру дипломата, а потім три роки пропрацював заступником генпрокурора, відповідальним за міжнародне співробітництво. Саме на нем у багатьох країнах проводилися міжнародні судові процеси, які вели Київ проти Москви - від збитку, спричиненого Україною російською агресією, до, наприклад, повернення "скіфського золота".

В команде Дениса Монастырского Енин точно так же відповів за співпрацю з силовими відомствами інших країн.

Гибель Дениса Монастырского - серйозна втрата для команди президента Володимира Зеленского

Катастрофа, порушила життя керівників МВС, стала шоком для України ще й із-за своїх обставин: вертоліт впав на детсад посеред Броварів, міста-супутника Києва, обрушивши одну із секцій будівлі.

В ці хвилини продовжується розбір завалов садика, і, зрозуміло, питання про те, хто може змінити Монастирського на його посту, зараз, м'яко кажучи, не коли.

Точно так же в Киеве воздерживаются від озвучування версії причин катастрофи: поки правоохоронці призвали всіх очевидців полета вертольота над Броварами звернутися в поліцію.

Однак навіть у перших коментарях представники української влади підчеркують: усі підрозділи МВС працюють у штатному режимі, трагедія не пов’язана з координацією та узгодженістю роботи відомства.

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