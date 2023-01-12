У Чернівецькому районі поліцейські завершили досудове розслідування відносно буковинця за незаконне зберігання наркотиків

- 16.01.2023 13:07
У Чернівецькому районі поліцейські завершили досудове розслідування відносно буковинця за незаконне зберігання наркотиків

У Чернівецькому районі поліцейські завершили досудове розслідування відносно буковинця за незаконне зберігання наркотиків
Патрулюючи територію обслуговування, на одній із вулиць села Черепківці, поліцейські помітили автомобіль «Renault», водій якого рухався з вимкненими габаритами, чим порушив Правила дорожнього руху. При перевірці документів правоохоронці виявили і вилучили у кермувальника наркотичні засоби, які він зберігав для власного споживання. Наразі дізнавачі поліції передали обвинувальний акт щодо порушника для розгляду до суду.

У грудні минулого року під час зупинки транспортного засобу та складання протоколу на водія за частиною 1 статті 125 (Інші порушення правил дорожнього руху) та частиною 1 статті 130 (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) Кодексу України про адміністративні правопорушення, 25-річний місцевий житель добровільно надав поліцейським пакети із наркотичними речовинами.

Правоохоронці викликали слідчо-оперативну групу №5 Чернівецького районного управління поліції (смт Глибока) для вилучення цих пакетів і згодом направили для проведення експертизи до Чернівецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. Її результати засвідчили, що вилучене є амфетаміном та канабісом, обіг яких в Україні заборонений.
За вказаним фактом дізнавачі поліції завершили кримінальне провадження за частиною 1 статті 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до 3 років позбавлення волі.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: незаконне зберігання наркотиків

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