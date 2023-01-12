



У Европы и Британии открыт доступ к счетам украинцев с 2023 г? - 15.01.2023 10:26

Правда ли, что у ЕС и Британии открыт доступ к счетам украинцев?

Вопрос: Добрый день, а это правда, что с 1.01.2023 года системы банков между Украиной и странами ЕС и Британией объединили, и теперь у них есть открытый доступ к нашим счетам?

Прокомментфровать данную информацию мы попросили юриста Викторию Коретник:



Юрист Виктория Коретник: Нет, это фейк. Не верьте‼️

"Я неоднократно информировала вс лета 2022 года об этом плане и раньше писала мое мнение, что из-за войны план перенесется даже не на 2024, а на 2025 год (смотрите ПЛАН ниже в этой статье).

В августе 2022 года я писала, что:



Присоединение ГНС к многостороннему соглашению CRS является необходимым, но еще не является достаточным условием для введения автоматического обмена информацией. Он станет возможным только после принятия Украиной законодательства, необходимого для имплементации Общего стандарта отчетности CRS.

В ноябре 2022 года законопроект 8131 поддержан ВР.

Могу с уверенностью сказать, что, по моему мнению, и 2025 год, судя по тому, как события развиваются, под большим вопросом.

19.08.22 Украина присоединилась к Многостороннему соглашению компетентных органов об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах, об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах.

📍Как информирует налоговая Украина, целью присоединения ГНС к указанному соглашению является присоединение Украины к международной системе автоматического обмена информацией о финансовых счетах в соответствии с Общим стандартом отчетности CRS, одобренным Советом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 15.07.2014.

План

Платинова Буковина, Чернівці

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