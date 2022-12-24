Головний храм Києво-Печерської лаври передали державі

- 05.01.2023 19:04
Головний храм Києво-Печерської лаври передали державі

Успенський собор Києво-Печерської лаври передали із ведення УПЦ в управління держави

Успенський собор (головний храм Києво-Печерської лаври) та Трапезну церкву передали із відання Української православної церкви (УПЦ) державі. Про це повідомив міністр культури України Олександр Ткаченко у Facebook (соцмережа заборонена в РФ; належить корпорації Meta, визнаної екстремістською та забороненою в Росії).

Ткаченко пояснив, що робота комісії із прийому-передачі храму в управління держави завершилася 5 січня. До неї входили представники Національного заповідника, самої лаври та юристи. Міністр зазначив, що на останнє засідання не з'явився намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло, але це не завадило ухвалити остаточне рішення.

Міністр нагадав, що храми було передано до тимчасового управління УПЦ у 2016 році, термін дії угоди закінчився 31 грудня 2022 року. «Українська святиня має служити всьому українському народу, цей принцип ми слідуватимемо в майбутньому», — додав Ткаченко.

Наприкінці грудня митрополит Павло попросив президента України Володимира Зеленського залишити УПЦ Трапезний та Успенський храми, де священики більше не можуть проводити богослужіння. Він закликав Зеленського «дати вказівку партії» не підписувати «бездарні» документи щодо церкви.

Раніше в УПЦ заявили, що внесені до Верховної Ради законопроекти у сфері релігії та свободи совісті порушують права парафіян, а також спрямовані на фактичну ліквідацію церкви.

Платинова Буковина, Чернівці

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