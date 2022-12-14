



Дієтологи назвали продукти з високим вмістом цукру - 19.12.2022 09:18

Лікар Людмила Богун повідомила, що в макаронах та крупах міститься велика кількість цукру

Лікар-терапевт, дієтолог Людмила Богун у розмові з порталом Платинова Буковина назвала продукти з високим вмістом цукру.

За словами фахівця, макарони та крупи є висококалорійними продуктами. «У 100 грамах макаронів та круп міститься від 20 до 25 грамів цукру. Як правило, 100 г рису - це три столові ложки, і в них 20 г цукру. У звичайній порції рису (200 грамів) міститься 60 грамів вуглеводів», - сказала вона.

Людмила Богун також наголосила, що всі соки, особливо з м'якоттю, містять багато цукру. Вона уточнила, що кількість вуглеводів у низці напоїв становить від 15 грамів на 100 мілілітрів. Дієтолог порадила відмовитися від фруктових соків тим, хто бореться із зайвою вагою.

Лікар зазначила, що до продуктів з високим вмістом цукру відноситься і мед. За її словами, у 100 г продукту міститься приблизно 100 г цукру.

До списку також входять зефір, пастила, мармелад, маршмеллоу, родзинки, фініки, інжир та інші сухофрукти. Фахівець зазначила, що при схудненні добова норма вуглеводів у раціоні має становити близько 100 г.

Раніше нутриціолог Марія Зайцева назвала найшкідливіші продукти на новорічному столі. У їх складі, як правило, присутні сіль, оцет, цукор та вино. Зайцева також закликала відмовитися від вживання газованих напоїв, оскільки вони небезпечні для шлунка, підшлункової залози та крові. За її словами, газування не слід вживати у поєднанні з жирною їжею та пити натще.

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини