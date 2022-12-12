Дочь Лаврова в Лондоне подверглась санкциям. Заберут недвижимость- 14.12.2022 16:44
Дочь Лаврова в Лондоне подверглась санкциям. Заберут недвижимость
Британская власть внесла в санкционный список дочь министра иностранных дел России Сергея Лаврова - Полину Полякову. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
"Британская власть внесла в санкционный список дочь Лаврова - Полину Полякову.
Самое интересное, что теперь ее квартира в Лондоне за 4,4 млн. фунтов стерлингов будет конфискована, а банковский счет заморозят.
Разрешение на проживание в Британии – отменено. Говорят, много свободной недвижимости есть на Сахалине…", написал Ермак.
Коментарі (0)
Другие новости:
Из-за санкций российские толстосумы продают недвижимость на Манхэттене, - Financial Times Российские богачи в течение нескольких последних дней
- 17.12.2022 10:16
- 17.12.2022 10:16
Гігантський диво-акваріум AquaDom зруйнувався в готелі Radisson Blu. Фото Акваріум заввишки 15,2 метрів, описаний як найбільший у своєму роді у світі
- 16.12.2022 20:13
- 16.12.2022 20:13
Укренерго оголосило режим надзвичайного стану Українська влада оголосила останні дані щодо кількості жертв
- 16.12.2022 16:43
- 16.12.2022 16:43
Співробітники поліції оперативно розкрили крадіжку майна жителя Сторожинця Співробітники поліції оперативно розкрили крадіжку майна жителя Чернівецького району
- 15.12.2022 16:00
- 15.12.2022 16:00
За 3000 євро незаконно переправляв осіб через державний кордон - 8 років з конфіскацією майна Триває досудове розслідування.
- 14.12.2022 22:59
- 14.12.2022 22:59
Чехия лишает статуса временной защиты и аннулирует визы при наличии CUAET Продолжение временной защиты
- 14.12.2022 17:30
- 14.12.2022 17:30
У Німеччині планували вбити канцлера Олафа Шольца. Хто стоїть за спробою? Ранок 7 грудня Німеччина зустріла одну із найбільших
- 14.12.2022 14:48
- 14.12.2022 14:48
Не дайте себе ошукати: поліція Буковини застерігає громадян не довіряти псевдобанкірам Поліцейські закликають не розголошувати коди від картки, паролі від Інтернет-банкінгу, CVV-коди, номер і строк дії
- 13.12.2022 22:57
- 13.12.2022 22:57
Во Львове арестовали сеть известных отелей, владельцем которых является гражданин россии. Также там добавили, что в настоящее время принимаются меры по передаче арестованного в управление АРМА.
- 13.12.2022 13:43
- 13.12.2022 13:43
Поліція ліквідувала у Чернівцях підпільний цех з виготовлення алкогольних напоїв Прийшовши з обшуком до одного з приватних будинків у центрі
- 12.12.2022 22:55
- 12.12.2022 22:55