



Дочь Лаврова в Лондоне подверглась санкциям. Заберут недвижимость - 14.12.2022 16:44

Дочь Лаврова в Лондоне подверглась санкциям. Заберут недвижимость

Британская власть внесла в санкционный список дочь министра иностранных дел России Сергея Лаврова - Полину Полякову. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Британская власть внесла в санкционный список дочь Лаврова - Полину Полякову.

Самое интересное, что теперь ее квартира в Лондоне за 4,4 млн. фунтов стерлингов будет конфискована, а банковский счет заморозят.

Разрешение на проживание в Британии – отменено. Говорят, много свободной недвижимости есть на Сахалине…", написал Ермак.

Платинова Буковина

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