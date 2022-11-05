



Лідер республіканців в США заявив про перемогу - 09.11.2022 10:37

Лідер республіканців Маккарті заявив про повернення контролю над палатою представників США



Лідера Республіканської партії в палаті представників Конгресу США Кевіна Маккарті, мабуть, переобрано від штату Каліфорнія, повідомляє CNN. У нинішньому складі палати представників він – лідер республіканської меншини.

Маккарті вже висловив упевненість у тому, що республіканці повернуть контроль над палатою представників. «Коли ви завтра прокинетеся, ми будемо здебільшого, а (спікер палати та лідер демократів там) Ненсі Пелосі — у меншості», — заявив він.

Республіканець може стати новим речником палати представників, якщо партія за підсумками нинішніх виборів отримає більшість. Новий склад розпочне роботу з січня 2023 року.

За прогнозами телеканалу NBC, Республіканська партія візьме контроль за палатою представників. Підсумкових підрахунків наразі не підвели.

Представник Демократичної партії Айанна Пресслі виграла переобрання в 7-му окрузі виборчого округу Массачусетса, повідомляє CNN. За прогнозами CNN, республіканка Кеті Брітт стане першою жінкою-сенатором, обраною в Алабамі, яка виграє гонку на відкритих місцях, щоб замінити сенатора від Республіканської партії Річарда Шелбі, який пішов у відставку.

Дві жінки раніше представляли штат Алабама в Сенаті, але обидві були призначені на вакансії.

Брітт — лише один із прогнозованих переможців, які у вівторок увечері увійшли в історію. Ось кілька інших:

Всі новини